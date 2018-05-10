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台灣彩繪國旗遭抹 外交部籲澳勿干涉文化

2018-05-10 23:45聯合報 記者鄭媁╱即時報導

外媒報導，澳洲昆士蘭省羅坎普頓舉辦推廣牛肉活動，在河岸廣場展出本地學生彩繪的六頭公牛塑像，來自台灣的兩名學生在其中一頭塑像上繪製中華民國國旗，卻遭當地政府塗蓋。我外交部表示，已向澳洲官方說明，不要讓特定政府意見干涉文化活動。

澳洲媒體報導，就讀北洛坎普頓高中的兩名台灣謝姓學生，在塑像上畫上兩面台灣國旗，事後卻遭官方塗抹，原因是為了要遵守澳洲政府「一中原則」政策；官員對此表示「我們高度重視與國際貿易夥伴的關係，以及他們所提供的機會」，強調在更動前已先行告知校方。

外交部發言人李憲章表示，駐布里斯本辦事處第一時間已掌握相關訊息，已進洽澳洲官方與活動主辦單位，希望勿讓政治意見干涉文化活動。也已陸續進洽澳洲官方及活動主辦單位了解詳情，希望珍視台澳共享的自由民主、尊重多元文化價值。

外交部指出，大陸政府與特定人士近來無所不用其極打壓台灣國際空間，繼施壓國際航空公司網頁不得將台灣列為國家後，現更染指純文化性活動，打壓對象甚至擴及孩童，「相關作為只會引起台灣人民的憤怒，無助兩岸關係的正向發展」。

李憲章說，外交部及駐外館處將持續堅定捍衛國家主權及國民在海外權益決心，並積極促請國際社會瞭解並尊重我國主權獨立的事實。

澳洲國旗
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