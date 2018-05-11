公投提案爆發！大選至少綁10案 中選會傷腦筋

2018-05-11 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



中選會主委陳英鈐預估，年底九合一選舉可能要合併至少十項公投，「中選會正在模擬一個最好的方法」。記者林河名／攝影 分享 facebook 中選會主委陳英鈐昨天表示，目前已有十一個公投提案通過提案人數查對，正在連署中，預估年底九合一選舉可能要合併至少十項公投，光是公投票如何印製及投開票，就很傷腦筋；對行政院長賴清德指示務必讓選務「零缺點」，陳英鈐說，「中選會正在模擬一個最好的方法」。

陳英鈐昨在行政院會中向賴揆報告相關選務，他出席行政院會後記者會表示，公投法修正上路後，各界提出的公投案已有卅一案，中選會還未駁回任何一件公投提案，目前已有十一案通過提案人數查對，進入領表及連署階段。

由於不少公投提案都有政黨支持，通過連署的門檻為廿八萬一千七百四十五人，他預估至少有十個公投案會合併在年底九合一選舉一起投票，對選務工作是極大挑戰，「從來沒有遇過這樣的問題」。

陳英鈐表示，過去選票的印製，都是一案一票，考量若公投案過多，正在研議是否可以全部印在一張公投票，但如此一來，開票（唱票）方式、有效票與無效票認定等，流程都要檢討；如果維持一案一票，許多設於廟宇的投開票所會不會空間太小，連票匭都放不下，確實都是問題；再者，選務人員勢必要增加。

陳英鈐說，過去國內「公投綁大選」最多僅有兩個公投案，美國加州在二○一六年總統大選時，合併有十七個公投案；當時，加州是將所有選票放在一張紙卡，類似我們聯考測驗題以2B鉛筆圈選，再由讀卡機判讀作為開票，但我國現行選舉法規並不適用這種方式，電腦開票也有被「駭」的風險，因此無法完全借鏡加州的做法。

此外，公投法修正後，可以公投的年齡降為十八歲，但九合一選舉仍是廿歲才可投票，等於必須分開造冊，不僅增加選務的負擔，也讓領票、投票的動線設計更加複雜。

對於許多公投提案人主張開放「電子連署」，陳英鈐也表示，公投法的連署要求「親筆簽名」，電子連署涉及「電子簽章」，現在仍有資安問題尚未解決，且礙於經費與人力，還無法決定實施日期。

他並透露，中選會資訊室僅有三人，「如何面對駭客？」許多地方選委會的電腦也有待升級，根本沒能量立即建置「電子連署」系統。