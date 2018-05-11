挽救人才流失！縣市副局處長職等 比照直轄市

2018-05-11 00:39 聯合報 記者鄭媁／台北報導



考試院院會通過「非六都縣市公務員職務列等調整」案，非直轄市地方政府副局處長職等，比照直轄市。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 考試院院會昨天通過「非六都縣市公務員職務列等調整」案，非直轄市地方政府副局處長職等，比照直轄市，由薦任九職等調高為薦任九到簡任十職等，科長由薦任八職等調高為薦任八到九職等。銓敘部預估，有二千七百人適用，六年將增加十二億四千萬餘元經費。

考試院指出，基於時效考量，公務員相關職務列等的調整，經決議採修正機關編制表方式處理；警察官部分，因作業較單純，仍應先修正「警察官職務等階表」，但相關職務列等的調整將同日生效，不會影響相關權益；銓敘部在研議實施日期等配套後，另案函陳考試院審議。

不少非直轄市縣市政府反映，非直轄市的政府公務人員職務列等長期過低，造成「升遷天花板」效應，科長以上為求職涯發展，不斷外流至中央及六都，造成地方公務系統斷層危機。為此民進黨立委也曾聯合舉行記者會，呼籲考試院儘速調整，挽救地方流失人才。

為解決直轄市跟非直轄市間，公務員「同一職務不同職等」的問題，行政院三月就已將「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」行文考試院。

民進黨立委周春米指出，制度不公平，造成同工不同酬與磁吸效應，科長層級公務員為求職務發展，只能請調中央，造成地方人才空洞化問題，以屏東縣政府為例，在二○一五至二○一七年短短三年內，薦任以上人員遷調至六都及中央機關者竟高達五十人。

綠委李俊俋則說，行政院對局處首長、科長職等調升著力甚深，行政院長賴清德更親自拜訪考試院長伍錦霖尋求支持，伍也表示同意，唯一的問題是卡在「考試委員不同意」；但考試院澄清，當時因受限政府財政狀況等因素，未能實施，絕非考委們抗拒調整。