曾永權申請赴陸 府：依相關規定審核

2018-05-10 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



國民黨副主席曾永權。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對總統府前秘書長的國民黨副主席曾永權向總統府方申請赴陸一事，總統府表示，曾永權是在今天午後向府方提出，預計在六月八日至十一日間前往中國大陸，總統府會依照國家機密保護法，以及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」辦理相關的審核。

【中央社／台北10日電】

中國國民黨文傳會主委李明賢今天說，6月8日登場的海峽論壇，將由國民黨副主席兼秘書長曾永權率團出席，今天已正式向總統府遞件。李明賢說，未涉及政治敏感，盼總統府能核准。

李明賢晚間受訪指出，第十屆海峽論壇6月8日到11日於福建廈門登場，國民黨今天正式向總統府遞件，由曾永權率團出席，一行人包括副秘書長杜建德等一級黨務主管、智庫學者共10餘人。

李明賢說，曾永權將在開幕式致詞，並與中國全國政協主席汪洋見面，此行也將拜會台商。不具名黨務人士指出，曾永權也將會見國台辦主任劉結一。

李明賢指出，國共兩黨溝通密切，管道十分順暢，國民黨基於促進兩岸交流，依相關規定提出申請，沒有涉及政治敏感，希望總統府能夠核准。

海峽論壇今年舉辦第10屆，首屆海峽論壇於2009年5月15日至22日在福建省廈門、福州、泉州等地舉辦。共同主辦單位包括國台辦、商務部、交通運輸部等。

此外，兩岸論壇部分，李明賢指出，尚未遞件，雙方仍持續溝通中，待準備就緒就會遞件。

曾永權去年銜黨主席吳敦義之命，原訂去年12月21日率團訪問大陸，為兩岸論壇展開前置作業，遭總統府駁回申請。

過去由中國國民黨和中國共產黨聯合主辦的「兩岸經貿文化論壇」，俗稱為「國共論壇」，在前國民黨主席洪秀柱任內轉型為「兩岸和平發展論壇」，吳敦義上任後更名為「兩岸論壇」。