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年底選舉面臨經費困境 吳敦義邀前主席「共襄盛舉」

2018-05-10 22:02聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨主席吳敦義邀請包含吳伯雄（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭...
國民黨主席吳敦義邀請包含吳伯雄（圖）等歷任黨主席餐敘，向前主席說明黨務現況，並爭取支持。記者陳柏亨／攝影
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攸關國民黨再起的年底九合一選舉，國民黨即將完成提名布局，與執政的民進黨展開正式對戰。黨主席吳敦義昨天邀前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫聚會，就黨的提名、選戰布局策略、各縣市選情等深入交換意見，同時也向歷任主席說明黨必須借錢發薪水的財務困境。面對年底選舉在人、資源等各方面的挑戰，連、馬、吳、朱都表示會加入中央助選團，全力配合中央黨部輔選候選人。

為團結黨內所有力量，吳敦義昨晚首度與歷任黨主席聚會，未出席的前主席洪秀柱是因哥哥開刀，因要照顧親人早有安排私人行程，因此才無法與會，並非刻意迴避，面對年底選舉的助選和輔選任務，洪強調，屆時她不請也會到，絕不會缺席。

吳敦義會後表示，與會前主席再一次高度肯定黨的提名程序，以及公正、公平、公開的做法，以新北市黨內初選為例，初選落敗的前台北縣長周錫瑋展現良好風度，當新北市前副市長侯友宜民調勝出後，周馬上決定全力支持侯，台北市亦復如此，前立委丁守中初選脫穎而出後，其他參選人也都一致支持，幾位前主席對此都予以肯定。

吳敦義表示，國民黨唯有繼續同心協力，大家一心一德，二○一八年的九合一選舉的縣市長、議員、鄉鎮市長與代表及村里長選舉，雖然各種條件都很艱困，環境也很艱鉅，但是只要得民心，團結一致，終能夠求得勝選，「這是我們共同的決心。」

媒體詢問是否向歷任主席提及選舉經費及募款，吳敦義表示，講錢就很不好意思，可是總是要籌募一些必要的經費，請大家一起共襄盛舉，媒體追問是否向在場前主席募得若干經費、與會者是否捐錢，吳說，「我不能跟他們說現金，這個總是把心願傳達了，然後拜託他們，一起努力嘛！」

據了解，吳敦義在席間提到國民黨財務困境，包括黨產會卡住黨產等，四位前主席表示全力配合，但並未具體提到前主席分攤金或募款額度。

吳敦義會前表示，國民黨多數縣市長人選已完成提名，黨的歷任主席雖然離開黨的實際工作崗位，但依然對黨非常關心，大力、鼎力支持，應該在這個時段邀請他們聽取對黨的任務做扼要簡報，讓黨的前主席關心黨部，對近況深入了解。

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