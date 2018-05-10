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年底選舉併10公投案票怎麼投？ 中選會大傷腦筋

2018-05-10 21:22聯合報 記者林河名╱即時報導

公投提案大噴發。中選會主委陳英鈐預估，年底九合一選舉可能要合併至少10項公投，光...
公投提案大噴發。中選會主委陳英鈐預估，年底九合一選舉可能要合併至少10項公投，光是公投票如何印製及投開票，就很傷腦筋。記者林河名／攝影
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由前總統馬英九領銜、律師陳長文發起的「護司法公投案」，經中選會查對提案人數，已可進入連署階段。中選會主委陳英鈐今天表示，目前已有11個公投提案通過提案人數查對，正在連署中，預估年底九合一選舉可能要合併至少10項公投，光是公投票如何印製及投開票，就很傷腦筋，「中選會正在模擬一個最好的方法」。

陳英鈐說，今天在行政院會中向行政院長賴清德報告此事，賴揆表示經費沒有問題，但指示行政作業務必圓滿，讓選務「零缺點」。

行政院會今天通過「中央選舉委員會組織法修正草案」，規定全國性公民投票主管機關為中選會，負責法令的訂定、修正、廢止及執行；另依政黨法，規定政黨補助金的撥給，改由內政部辦理。

陳英鈐出席院會後記者會表示，公投法修正上路後，各界提出的公投案已有31案，中選會還未駁回任何一件公投提案，目前已有11案通過提案人數查對，進入領表及連署階段。

由於不少公投提案都有政黨支持，通過連署的門檻為28萬1,745人，他預估至少有10個公投案會合併在年底九合一選舉一起投票。

光是九合一選舉就已經很吃重，陳英鈐坦言，再加上至少10個公投案，對選務工作是極大挑戰，「從來沒有遇過這樣的問題」。

陳英鈐表示，過去選票的印製，都是一案一票，考量若公投案過多，正在研議是否可以全部印在一張公投票，但如此一來，開票（唱票）方式、有效票與無效票認定等，流程都要檢討；如果維持一案一票，許多設於廟宇的投開票所會不會空間太小，連票匭都放不下，確實都是問題；再者，以2014年九合一選舉為例，當天開票到晚間11時許，這次加上公投案，選務人員勢必要增加。

陳英鈐說，過去國內「公投綁大選」最多僅有2個公投案，美國加州在2016年總統大選時，合併有17個公投案；當時，加州是將所有選票放在一張紙卡，類似我們聯考測驗題以2B鉛筆圈選，再由讀卡機判讀作為開票，但我國現行選舉法規並不適用這種方式，電腦開票也有被「駭」的風險，因此無法完全借鏡加州的做法。

此外，公投法修正後，可以公投的年齡降為18歲，但九合一選舉仍是20歲才可投票，等於必須分開造冊，不僅增加選務的負擔，也讓領票、投票的動線設計更加複雜。

對於許多公投提案人主張開放「電子連署」，陳英鈐也表示，公投法的連署要求「親筆簽名」，電子連署涉及「電子簽章」，現在仍有資安問題尚未解決，且礙於經費與人力，還無法決定實施日期。

他並透露，中選會資訊室僅有3人，「如何面對駭客？」許多地方選委會的電腦也有待升級，根本沒有能量立即建置「電子連署」的系統。

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