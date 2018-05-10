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海峽論壇十周年 吳敦義指派曾永權組團 登陸會汪洋

2018-05-10 19:52聯合報 記者王寓中╱即時報導

「國共論壇」何時登場國、共遲未宣布，國民黨主席吳敦義至今未向總統府提出申請。另一場兩岸交流盛會的「海峽論壇」定六月登場，且今年適逢十週年， 將成為今年兩岸交流最重要的場合，吳敦義已指派副主席曾永權、國民黨智庫副董事長林中森正式組團與會，國民黨並已在今天正式為曾永權的登陸訪問，向總統府遞件提出申請。

據了解，曾永權、林中森率領的國民黨訪問團，將參與海峽論壇的開幕式，兩人並將拜會中國政協主席汪洋等中國大陸涉台高層。這也將汪洋出任中國政協主席後，首度參與海峽論壇並與國民黨訪問團等台灣與會重要政黨人士會面。

吳敦義登陸遲未能成行，曾永權、林中森率領的國民黨訪問團若能正式登陸參與海峽論壇，將是吳敦義去年上任黨主席以來，指派的第一個國民黨正式訪問團登陸訪問，與對岸進行交流及面對面的訪談，具有重大意義。

但曾永權、林中森能否順利成行參與海峽論壇，關鍵仍在總統府和蔡政府是否核准申請案。去年底曾永權一度向總統府申請訪問大陸，要為國共論壇進行前置安排會談，但總統府以未在規定二十天前申請，以及申請文件中沒有載明具體會見人員等為由，駁回曾永權的登陸申請，如今曾永權再度申請，總統府是否再阻攔受到注目。

曾永權曾在2011年以國民黨副主席身份，出席在廈門舉行的第三屆海峽論壇大會，曾永權在大會致詞時表示，順應民心是兩岸穩定發展的基礎，為民增利是兩岸關系和平發展的目標。兩岸現在正邁向大交流、大合作、大發展的新時代，這幾年來交流的成果得來不易，應該珍惜，不應該也不可以再走回頭路。

第一屆海峽論壇國民黨的首席代表是當時的副主席朱立倫。去年第九屆海峽論壇，國民黨主席洪秀柱親自與會，這也是國民黨主席首度參與海峽論壇，去年論壇前夕，巴拿馬與台灣斷交。今年第十屆海峽論壇，大陸擴大舉辦，並且首度開放台灣民間人士申請與會，還擴大舉辦徵文活動，但論壇前夕，同樣再發生多明尼加與我國斷交的重大外交事件。

曾永權率領的國民黨訪問團，訂六月八日登陸前往福建廈門，九日晚間參加論壇歡迎晚宴。六月十日，曾永權和林中森一行將正式與汪洋會面，並與汪洋共同出席海峽論壇十週年開幕式。曾永權此行也將安排與台商會面並參訪台資企業等行程。

曾永權國民黨海峽論壇
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