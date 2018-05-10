補助抗爭學生高鐵票疑雲 活動聯絡人澄清

2018-05-10 22:20 中央社 高雄10日電



高醫大學生明天串聯友校學生北上抗議教育部將學生連署陳情資料轉給學校董事會，臉書有貼文補助學生高鐵票北上參加活動，引來「走路工」疑雲，活動聯絡人林子盟今天提出澄清。

高雄醫學大學學生連署向教育部陳情要求學校董事會改革，去年底傳出教育部將陳情學生連署資料轉給董事會，引來非議。以高醫大學生為主體的「參戰確定」行動，連月來串聯各大學學生組織，明天下午將到教育部前抗議，臉書近來並有補助高醫大學生高鐵票北上出席活動的貼文，引人側目。

由於這項活動聯絡人林子盟是時代力量高市議員參選人，此舉引來部分網友質疑是向學生發「走路工」，要求檢調查。

林子盟晚間電話受訪表示，補助學生搭高鐵交通費與時力無關，這是熱心人士自發性贊助，就像當年「太陽花」事件，有人自發性出錢力挺參與「太陽花」的學生一樣，是為體恤學生經濟來源有限。

他說，身為高醫大校友，在校期間熱衷校務改革，他對媒體也熟，義務擔任活動聯絡人關心母校為學弟妹請命，是很自然的事，與他參選議員無關，何況學生高鐵交通費補助對象也不限於高醫大學生，中南部大學生都可以申請。

林子盟指出，明天在教育部陳情活動以高醫大學生為主體，前來聲援的友校包括成大、中興大學等中南部大學的學生，他也會現身，此舉是為母校及學弟妹請命，無關選舉。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝表示，未接獲有人檢舉林子盟涉及「走路工」賄選，至於是否要著手了解，還要「再看看」。