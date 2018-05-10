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陳吉仲說吳音寧做得比韓國瑜好 韓：社會自有公評

2018-05-10 18:22聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

農委會副主委陳吉仲說北農現任總經理吳音寧做得比前任韓國瑜好、「就農民的角度而言，收益是增加的」。國民黨高雄市長參選人、北農前總經理韓國瑜表示，他跟吳音寧誰做得比較好，社會自有公評。

韓國瑜說，他跟吳音寧誰做得比較好，不是陳吉仲一個人說了算，社會自有公評；至於農民的收益是否增加，陳吉仲根本就是睜眼說瞎話！由於蔬果價格慘跌，農民已經叫苦連天，這不僅跟北農的業務有關，農委會更須負起全部責任。

北農總經理誰做得好？韓國瑜認為社會自有公評。圖／報系資料照
北農總經理誰做得好？韓國瑜認為社會自有公評。圖／報系資料照
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