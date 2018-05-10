陳吉仲說吳音寧做得比韓國瑜好 韓：社會自有公評

2018-05-10 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



農委會副主委陳吉仲說北農現任總經理吳音寧做得比前任韓國瑜好、「就農民的角度而言，收益是增加的」。國民黨高雄市長參選人、北農前總經理韓國瑜表示，他跟吳音寧誰做得比較好，社會自有公評。