韓國瑜駁段宜康：不監督現任反攻擊卸任 墮落無以復加

2018-05-10 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨立委段宜康質疑台北農產運銷公司2016年舉辦琉球旅遊，如果當時總經理韓國瑜的夫人之旅費是公費埋單，台北市政府、市議會和北農董事會應該要查明。韓國瑜表示，段宜康的狗嘴，永遠吐不出象牙，因為大部分的人員都是攜眷參加，他們夫人的費用也是由北農負擔，為何段宜康單單只是點名韓國瑜？民進黨不對現任的北農總經理進行監督，反而攻擊已經卸任一年多的前總經理，民進黨的墮落實在是無以復加。

韓國瑜指出，北農2016年舉辦類似的琉球旅遊，早就行之有年，主要是看公司的盈餘況狀 ，特地舉辦旅遊來感謝相關人員對於北農的貢獻與支持，例如這次參加琉球旅遊的人員便包括北農董監事、部分主管、蔬果產銷公會、協會的理事長、重要的業者等，在他擔任總經理以前，北農大概是每三年舉辦一次，他擔任總經理以後，由於公司獲利大幅成長，股東分紅加發50%，北農也就改為每年舉辦一次。

對於段宜康質疑韓國瑜攜帶夫人一起參加琉球旅遊，夫人的費用由北農負擔之事，韓國瑜表示，大部分參加的人員都是攜眷參加，費用也是由北農負擔，為何段宜康只是點名他，沒有講出所有的事實？段宜康的做法讓他想起民進黨當初要搶北農總經理的位置，首先就 是段宜康發動攻擊說他是菜蟲、果蟲、貪汙等等，最後證明根本只是子虛烏有的抹黑指控。