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台生彩繪國旗遭抹 陸委會批陸無所不用其極

2018-05-10 19:59中央社 台北10日電

陸委會副主委兼發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會副主委兼發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片
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旅澳台生日前參加活動，在牛隻塑像彩繪中華民國國旗，因中國人士抗議遭塗抹。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天嚴正抗議，並批評陸方無所不用其極，只會引起台灣人民高度反感。

澳洲昆士蘭省羅坎普頓舉辦推廣牛肉活動，在河岸廣場展出本地學生彩繪的6頭公牛塑像，來自台灣的2名學生在其中一頭塑像上繪製中華民國國旗，卻在中國大陸人士抗議下遭當地政府完全塗掉。

行政院大陸委員會10日舉行例行記者會，陸委會副主任委員兼發言人邱垂正應詢指出，中國大陸最近對台灣一連串無所不用其極的打壓，在國際間加強片面政治主張，粗暴干預其他國家政府、企業、學校機構、民間社會自主性，甚至擴及台灣學生參與國際交流作為，引起國際社會強烈反對。陸委會表達不滿與嚴正抗議。

他強調，中華民國是主權國家，政府堅定捍衛國家尊嚴與民眾權益，及維護台海和平穩定現狀。台灣長期面對中共政治打壓、軍事威嚇，仍堅持自由、民主普世價值，與國際社會立場一致。

邱垂正指出，中共以高壓專制手段處理問題，缺乏對兩岸及國際現實應有尊重，呼籲陸方切勿再採取僵化零和思維與霸道行徑，如此作為只會引起台灣人民高度反感，使兩岸心靈更加疏離、兩岸關係漸行漸遠。

此外，中國國務院總理李克強9日與日本首相安倍晉三舉行會談時表示，中日雙方確認遵守中日4個政治文件的基本原則，遵守有關歷史、台灣等議題達成的共識，以實際行動來體現中日互為合作夥伴、互不構成威脅。

邱垂正表示，北京當局片面主張「一中原則」，漠視中華民國存在事實，無助兩岸關係良性發展，國際社會也並未認同。台灣不會接受中國大陸在國際社會多邊或雙邊互動中傷害台灣權益。

他強調，政府將堅定捍衛國家主權與尊嚴，持續深化與世界各國交流合作。

邱垂正中華民國
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