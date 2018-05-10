前瞻預算至今執行率5成8 國發會：衝到9成沒問題

2018-05-10 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



「前瞻基礎建設特別條例」通過將近1年，國發會今天在行政院會報告「前瞻基礎建設計畫推動進度」。國發會表示，前瞻基礎建設第一期特別預算（106年9月至107年12月）經立法院審議三讀通過1,070.7億元，截至107年第1季已執行131.606億元，執行率為58.84%。

國發會主委陳美伶表示，就原來規畫來看，這樣的執行率是相當高的，有些地方的執行率較低，主要是配合款必須經議會同意，「但整體來看，我們是認為滿意的」，「而且，預估最大的執行率會落在第二季、甚至第三季的執行率就會衝上來了」。她強調，到年底執行率超過90%不會有問題。

依前瞻基礎建設特別條例，4年共將編列4千2百億元特別預算，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期特別預算規模及期程繼續編列。

行政院長賴清德聽取報告後表示，前瞻第1期競爭型計畫核配作業，請各計畫主管機關務必全數於今年5月底前完成，並要求受補助機關提前準備招標發包事宜；另請工程會加強督管補助型計畫之核定補助率及工程發包率，以提升執行績效。

賴揆強調，前瞻基礎建設計畫是因應國家未來發展需要的重大建設案，為發揮計畫效益及有效利用寶貴資源，第2期特別預算籌編作業應採滾動檢討方式辦理。他要求各主管機關確實檢視相關執行計畫，如有效益不彰者，應盡速檢討是否退場；如有新增執行計畫的必要，應在「前瞻基礎建設特別條例」規定範圍內辦理。

他表示，前瞻基礎建設計畫及綠能科技產業皆為蔡英文總統重大政見，行政院務必努力執行，展現成績，讓民眾有感，其中「城鄉建設」與民眾生活息息相關，請各主管機關隨時將計畫成果登載於機關網頁，並到地方視察與說明，以利各界瞭解。

國發會報告指出，前瞻基礎建設計畫自去年9月開始推動，經各計畫主管機關積極推動執行，各項計畫已有進度。目前重要執行成果，軌道建設部分，行政院已核定推動中之軌道建設，包括：「台北捷運系統三鶯線」、「淡海輕軌計畫」、「台鐵成功追分段鐵路雙軌化工程」等重大建設，均按工程進度積極推動中；另「台中捷運藍線」、「高雄捷運黃線」等新興計畫，業已完成可行性規畫，正審查中。

水環境建設方面，經濟部正推動「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」，隧道工程已於107年4月16日開工；「無自來水地區供水改善第三期計畫」已完成144件自來水改善工程，包括：桃園市復興區簡易自來水改善、南投縣集集鎮田寮里名水路自來水延管工程等工程；總共14,292戶受益，全國普及率提升至93.9%。

綠能建設方面，「沙崙綠能智慧科學城」已於107年3月31日動工，整體規畫包括：智慧化綠能商轉模式，以促參方式推動全區綠電自發自用及智慧電網；綠能研發中心，如科技部聯合研究中心、經濟部綠能科技示範場域、中研院南部院區及產業研發專區等，加速我國綠能科技發展；智慧生活示範場域，如自駕車測試場域、低碳智慧運輸、智慧生態園區以及智慧綠能循環住宅等，體驗未來新生活型態。

數位建設方面，107年2月9日「中科智慧機器人自造基地展示中心」開幕，將結合AI技術，提供研發、試製、測試、驗證與商品化，以孵育下世代臺灣旗艦型產業，並驅動科學園區創新轉型。

城鄉建設方面，客委會推動「客家浪漫台三線計畫」，核定客家文學花園計畫等補助計畫共25項計畫，以重現台三線人文及經濟地理之發展脈絡；內政部推動「城鎮之心計畫」，已核定「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」、「新營鹽水雙星拱月計畫」、「鐵道綠廊-潭心計畫」等247項計畫，將創造具地方風格的環境，打造宜居城鄉；交通部與內政部推動「提升道路品質計畫」，已核定補助769項計畫，將大幅改善道路品質及周遭環境。