親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

外媒：這家台灣公司漲幅全球第一 股價暴漲908%

年輕人不用繳稅 大馬為何還要變天？

前瞻計畫執行率 陳美伶：有信心年底達9成

2018-05-10 16:22中央社 台北10日電

行政院政務委員兼國發會主委陳美伶。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
行政院政務委員兼國發會主委陳美伶。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
分享
行政院政務委員兼國發會主委陳美伶今天表示，前瞻基礎建設計畫今年第一季執行率約58.84%，由於第一季多在核定計畫階段，後續撥款後將加速執行，有信心今年底執行率可達9成。

國家發展委員會上午在行政院會向行政院長賴清德報告「前瞻基礎建設計畫推動進度」。

陳美伶在院會後記者會時表示，前瞻基礎建設計畫第一期為去年9月至今年12月，特別預算新台幣1070.7億元。截至今年3月底，累積分配數223.661億元，執行率58.84%。

陳美伶表示，由於不少城鄉建設是屬於競爭性計畫，由縣市政府提報後核定，再依規劃分配預算核配數，加上地方政府的自籌款還需要議會通過，因此有部分執行率較低，但整體上執行率是滿意的，第二季與第三季的執行率就會衝上來，有信心今年底執行率可達9成。

陳美伶說，現在已開始籌編前瞻第二期108年到109年的預算，將對現行計劃進行滾動檢討，如果第一期績效不好，也會有退場機制，用更好的計畫取代。前瞻第二期預算今年8月將跟總預算一起送到立法院。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會中指示，第一期競爭型計畫核配作業，請各計畫主管機關務必於今年5月底前全數完成，並要求受補助機關提前準備招標發包事宜；另請公共工程委員會加強督管補助型計畫的核定補助率及工程發包率，以提升執行績效。

陳美伶前瞻基礎建設
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

張善政：地震百萬感恩餐會 傅崐萁準備公款支付

2018-05-10 12:48

救國團批蠻橫 陳金德反嗆：救國團不如改名盜國團

2018-05-10 10:39

影／國民黨製作動畫 諷民進黨執政萬物齊漲

2018-05-10 17:36

前瞻預算至今執行率5成8 國發會：衝到9成沒問題

2018-05-10 17:12

政院通過原民版促轉條例 新定6權利侵害事件範圍

2018-05-10 14:14

宜蘭土地爭議救國團喊告 陳金德反嗆

2018-05-10 14:13

都更修法 新增同意戶分配比例受損可撤簽

2018-05-10 14:13

馬英九護司法公投 明領二階名冊

2018-05-10 14:13

行文賴清德副本卻給蔡英文 鄭朝明：我故意的

2018-05-10 14:04

前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文

2018-05-10 12:31

藍憂東京奧運正名台灣隊影響參賽權 紀政：不可能

2018-05-10 12:15

段宜康能繼續當立委了！政院通過原住民版促轉條例

2018-05-10 12:07

地遭變更縣有 救國團主任葛永光：遺憾、將提告

2018-05-10 12:02

柯文哲道歉換禮讓？姚文智:民進黨沒這麼笨

2018-05-10 11:56

像抓狂一族小鐵？侯友宜：都留短髮怕打輸

2018-05-10 11:38

為兩岸一家親說「歹勢」？柯Ｐ：台灣社會被藍綠綁架

2018-05-10 11:32

外役監篩選機制公平與否 監委要查

2018-05-10 09:55

台灣加入世衞 扁父子籲蔡總統正式提申請書

2018-05-10 09:49

藍營所提公投案 馬英九領銜護司法公投獨闖二階段

2018-05-10 09:31

我國旗在澳洲遭塗去 外交部批陸染指文化活動打壓孩童

2018-05-10 09:29

澳洲地方政府屈從一中 學生彩繪我國旗遭塗去

2018-05-10 09:17

賴清德拜八田 黃安：孫運璿的像民進黨會拜嗎？

2018-05-10 08:29

政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00

公司法修正案今審查…立不立社企專章 兩派角力

2018-05-10 02:37

警消加薪 立院初審通過

2018-05-10 00:17

與我自貿協定 巴拿馬稱失效

2018-05-10 00:15

宜縣府變更龍潭泳池所有權人 救國團擬告

2018-05-09 23:45

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

政院「經濟移民法」草案將出爐 涉國安保密到家

2018-05-09 21:32

吳音寧加薪挨批 連勝文：自己當悠遊卡董座不支薪

2018-05-09 18:58

金融時報專訪 國民黨：兩岸政策並未改變或有所調整

2018-05-09 18:50

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

民進黨回應馬英九外交看法「切勿和北京當局同一立場」

2018-05-09 16:01

吳敦義明邀歷任黨主席餐敘 洪秀柱確定不出席

2018-05-09 14:37

警察年功俸調高 綠委提案再調整

2018-05-09 14:20

台灣斷交問題 林濁水：捲入中美貿易戰

2018-05-09 14:11
看更多

熱門文章

獨／文化部要求台灣出版陸書須送審 出版界痛批像文革

2018-05-10 11:30

觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和

2018-05-10 00:00

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28

北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好

2018-05-10 13:32

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初

2018-05-10 14:29

馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心

2018-05-10 09:26

柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳

2018-05-09 20:11

政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00

柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了

2018-05-09 20:12

柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！

2018-05-10 01:17

孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 08:14

停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解

2018-05-10 14:00

為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16

前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文

2018-05-10 12:31

為兩岸一家親道歉 孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 09:48

【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

新聞眼／民進黨北市的局 還有柯文哲嗎

2018-05-09 23:56

柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏

2018-05-10 14:24

柯P低姿態為「兩岸一家親」道歉 「當然支持小英連任」

2018-05-09 23:59

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

九鵬疑試射最強「雲峰飛彈」？專家：可能性不大

2018-05-10 11:39

柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始

2018-05-10 08:51

吳音寧調薪自肥？段宜康：先查韓國瑜夫人

2018-05-10 12:25

蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了

2018-05-10 01:56

柯文哲求和 沈富雄批：首都市民之恥

2018-05-10 11:03

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

段宜康能繼續當立委了！政院通過原住民版促轉條例

2018-05-10 12:07

中共遼寧艦東海造次 美軍B-52轟炸機攻擊航路回應

2018-05-10 12:01

突取消明天高雄行程 馮世寬健康狀況引關注

2018-05-09 22:28

國民黨徵召楊鎮浯 金門縣長選舉對決白熱化

2018-05-09 22:46

周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11

柯文哲兩岸一家親道歉 丁守中批：沒有誠信的政治水母

2018-05-09 21:12

把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」

2018-05-09 21:10

新北環保局長劉和然怒斥：台電永遠不睜開眼睛

2018-05-09 18:52

柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了

2018-05-10 15:18

張善政：地震百萬感恩餐會 傅崐萁準備公款支付

2018-05-10 12:48

柯文哲為兩岸一家親致歉 王鴻薇：柯為求綠禮讓搖尾乞憐

2018-05-09 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top