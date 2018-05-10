前瞻計畫執行率 陳美伶：有信心年底達9成

2018-05-10 16:22 中央社 台北10日電



行政院政務委員兼國發會主委陳美伶。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影 分享 facebook 行政院政務委員兼國發會主委陳美伶今天表示，前瞻基礎建設計畫今年第一季執行率約58.84%，由於第一季多在核定計畫階段，後續撥款後將加速執行，有信心今年底執行率可達9成。

國家發展委員會上午在行政院會向行政院長賴清德報告「前瞻基礎建設計畫推動進度」。

陳美伶在院會後記者會時表示，前瞻基礎建設計畫第一期為去年9月至今年12月，特別預算新台幣1070.7億元。截至今年3月底，累積分配數223.661億元，執行率58.84%。

陳美伶表示，由於不少城鄉建設是屬於競爭性計畫，由縣市政府提報後核定，再依規劃分配預算核配數，加上地方政府的自籌款還需要議會通過，因此有部分執行率較低，但整體上執行率是滿意的，第二季與第三季的執行率就會衝上來，有信心今年底執行率可達9成。

陳美伶說，現在已開始籌編前瞻第二期108年到109年的預算，將對現行計劃進行滾動檢討，如果第一期績效不好，也會有退場機制，用更好的計畫取代。前瞻第二期預算今年8月將跟總預算一起送到立法院。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會中指示，第一期競爭型計畫核配作業，請各計畫主管機關務必於今年5月底前全數完成，並要求受補助機關提前準備招標發包事宜；另請公共工程委員會加強督管補助型計畫的核定補助率及工程發包率，以提升執行績效。