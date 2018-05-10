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駁雙重標準 徐國勇再指管中閔違法「非常清楚」

2018-05-10 15:45聯合報 記者林河名╱即時報導

台大校長遴選案風波未了，教育部指台大校長當選人管中閔違法兼職，卻遭質疑是「雙重標準」，因為過去也有「先上任、再補公文」的情形。行政院發言人徐國勇今天表示，相關法令在民國105年（2016年）已變更，「一定要先核准，才能就任」，並無雙重標準。

徐國勇在行政院會後記者會上，再被問到管中閔事件的法律爭議。徐國勇表示，外界忽略了一個重點，以前雖然有教師或官員擔任獨董，也是「先就任、再補公文」，但相關法令已在2016年變更，包括台大在內，教師或官員申請兼任公司獨董與薪酬委員會委員，「一定要先核准，才能就任」。

「大家忽略了法律更改的事實，」徐國勇說，在過去，學校確實有裁量權，可以先就任之後再予追認，但2016年的新規定很清楚，「一定要核准、書面同意後才能就任」；管中閔所填寫的兼職申請書，相關規定印得清清楚楚、明明白白，「白紙黑字」就印了這些規定。

徐國勇還說，管中閔在去年8月1日接受台灣大哥大出任薪酬委員會委員，8月2日就去開會，並決定了蔡明興等董事的薪水。

他說，管中閔8月向台大提出兼職申請，但9月29日台大才同意，10月2日才正式發公文，「這中間有沒有違法，顯然非常清楚」。

教育部認定台大校長當選人管中閔違法兼職，卻也遭質疑是「雙重標準」。聯合報系資料照
教育部認定台大校長當選人管中閔違法兼職，卻也遭質疑是「雙重標準」。聯合報系資料照
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徐國勇台大管中閔
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