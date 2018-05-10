柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初

2018-05-10 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



欲參選台北市長的民進黨立委姚文智，自宣布參選台北市長後動作頻頻。台北市長柯文哲日前接受電台專訪，對兩岸一家親的論調表達致歉。姚文智今在節目表示，柯文哲與該電台主持人有私交，那些一搭一唱是安排好的。對於柯P求和，姚文智說，早知如此，何必當初。

姚文智表示，柯文哲上的電台節目是預錄的，對兩岸一家親論調道歉，但事後北市府又發新聞稿，說是針對聽到的人道歉，這些都是準備好的稿子、套好招有小抄講出來的，但反推回去，柯文哲背後是誰在支持，那些人是否會感受到遭背叛？

姚文智說，兩岸一家親的論調不是到不道歉的問題，而是他真正的方向是什麼，反映到的是他道歉是否真心誠意，柯文哲也暴露了他整個價值的錯亂，過去那些支持他認為他的台灣價值，現在不只背離，而是心中沒有中心信念和方向。

姚文智認為，過去柯文哲受支持的基礎是民進黨，當時因大家很期待透過他把國民黨拉下來，能改變台北市，但後來發現他的路線、方向，離原本所期待的越來越遠。反觀柯文哲自世大運結束後，策略性的運用與國台辦交涉好關係到上海談話，中國好聲音的節目，台北市文化局不但借場地還補助給他們，這後面有非常多的合作關係。柯文哲說的兩岸一家親，有很多是被中國牽著走，那些深厚背景基礎連結很深。

主持人問到，接任總統府秘書長的陳菊和行政院長賴清德是否有可能成為民進黨提名的台北市長候選人？ 姚文智說，選舉有很多評估和策略，現在以知名度和聲望來看，賴清德的確是民進黨的最強棒，但對於台北市未來願景和規劃，自己是做了最久的，整體來看，賴清德故鄉在萬里，要選應該也是選新北市長，但接任行政院長前他都沒要選新北市長，怎會來選台北市長？