民進黨前發言人：朱市府團隊已成侯友宜競選總部

2018-05-10 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



環保署環評大會昨日同意台電深澳電廠開發環境影響差異分析案。新北市環保局等單位紛紛開記者會砲打中央，民進黨前發言人張志豪今日在個人臉書發文指出，朱市府團隊已成侯友宜競選總部，公然當侯友宜的打手，請侯友宜立場不要搖擺不定，應出面說明自己立場。

●張志豪臉書全文：

［朱市府團隊已成侯友宜競選總部，非市民之福！］

聽說新北市環保局長等等又要召開記者會當侯友宜的打手！真心奉勸新北市環保局長、社會局長、農業局長、教育局長等人，擔任政務官就要有政務官的樣子，好好專心推動政務，難道這幾個局處都沒有事情做了？！連日來觀察，這四個局處只有一件事，就是成天忙著為侯副市長滅火。

其實真的想打選戰，就辭去政務官！直接加入侯友宜的競選團隊！不要再強迫中立的市府公務員，為你們擦脂抹粉寫新聞稿，最後還不敢放到網站上。

既然談到能源政策的立場，很多人可能不知道侯副市長的立場搖擺，從一個燃煤電廠就可看出！

以下是近期侯副市長對燃煤電廠的說法：

3/16 侯友宜Fb說：

能源政策不能簡化成只是蓋不蓋深澳電廠的問題。

3/27 媒體報導侯友宜被問到林口電廠的時候說：

「若汙染源超過環保檢測標準該停就要停。至於生煤許可證要不要發？要看第三座試運轉有沒有符合標準，如果沒有符合標準，不給就是不給，但要給許可證的必須經過嚴格把關，沒有問題才有機會給它運轉。」

4/23 侯友宜接受媒體採訪說：

如果我當選新北市長，一定會禁止核發生煤許可，這是我的立場，這個立場一直都沒有變。

一下子說能源政策不能簡化成蓋不蓋電廠。

遇到林口電廠，就說污染源沒有超過環保標準，只要嚴格把關就有機會運轉。遇到深澳電廠就說一定會禁止核發生煤許可。

#結論是侯副市長立場搖擺，始終令人不解！請侯副市長向市民一次說清楚自己的立場，不要前後標準不一。