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馬哈迪：現在大馬無政府 盼今天下午5點前有總理

都更修法 新增同意戶分配比例受損可撤簽

2018-05-10 14:13聯合報 記者徐偉真╱即時報導

立法院內政委員會今天朝野協商都市更新條例修正草案，內政部次長花敬群表示，新法新增權利變換計劃需要簽署同意書，實質上是讓同意戶多一層保護，而撤簽的條件是「同意戶分配比例受損前提下，才可以撤簽」。

花敬群說，朝野立委關切「都更後權力分配若產生爭議，同意戶是否能撤簽」的條文，因為過去有些個案不好的經驗，所以委員會希望撤簽的空間要多留一些給原來簽同意書的人，而這次條文修正是整版、整個系統，對於過去造成變動的因素，例如容積獎勵的額度，因為容積獎勵明確化，所以容積獎勵的「餅」有多大會預先知道，不是只有實施者知道，權利人也會知道，餅有多大大家清楚，後續的爭議就能變少。

花敬群說，過去要求權利變換計畫不用簽同意書，若權利變換被改，都沒有反抗空間，因此這次修法就就加了要簽同意書，等於是多了一層保護，他理解立委會提出這樣的想法是基於過去的機制下，還是要充分給原來簽同意書的人撤簽的要求，但現在已經保護的非常徹底，所以反而應該讓同意書的嚴肅性、被保護性要更加鞏固。

之前草案初審時保留的政府代拆條款這次也達成共識，花敬群說拆除有其順序，「若實施者可以代拆，就由實施者處理，若實施者無法拆除，就會進入主管機關協調，訂定期限辦理拆除。」

另外，民進黨立委尤美女提案，預防實施者透過灌人頭拉高都更同意門檻，主導都更計劃；花敬群說，這次有適度新增條文，若發現有人不當增加同意人數的情況，確實影響跨過同意都更門檻與否的話，有人檢舉審議委員會就要處理，若發現是惡意，委員會要做適當處理。

內政部政務次長花敬群。圖／聯合報系資料照片
內政部政務次長花敬群。圖／聯合報系資料照片
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