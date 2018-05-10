都更修法 新增同意戶分配比例受損可撤簽

2018-05-10 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



立法院內政委員會今天朝野協商都市更新條例修正草案，內政部次長花敬群表示，新法新增權利變換計劃需要簽署同意書，實質上是讓同意戶多一層保護，而撤簽的條件是「同意戶分配比例受損前提下，才可以撤簽」。

花敬群說，朝野立委關切「都更後權力分配若產生爭議，同意戶是否能撤簽」的條文，因為過去有些個案不好的經驗，所以委員會希望撤簽的空間要多留一些給原來簽同意書的人，而這次條文修正是整版、整個系統，對於過去造成變動的因素，例如容積獎勵的額度，因為容積獎勵明確化，所以容積獎勵的「餅」有多大會預先知道，不是只有實施者知道，權利人也會知道，餅有多大大家清楚，後續的爭議就能變少。

花敬群說，過去要求權利變換計畫不用簽同意書，若權利變換被改，都沒有反抗空間，因此這次修法就就加了要簽同意書，等於是多了一層保護，他理解立委會提出這樣的想法是基於過去的機制下，還是要充分給原來簽同意書的人撤簽的要求，但現在已經保護的非常徹底，所以反而應該讓同意書的嚴肅性、被保護性要更加鞏固。

之前草案初審時保留的政府代拆條款這次也達成共識，花敬群說拆除有其順序，「若實施者可以代拆，就由實施者處理，若實施者無法拆除，就會進入主管機關協調，訂定期限辦理拆除。」