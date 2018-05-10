張善政：地震感恩餐會 傅崑萁準備公款支付

2018-05-10 12:48 中央社 花蓮縣10日電



花蓮縣政府4月底舉辦0206地震震災感恩餐會遭議員質疑善款買單，善款監督委員會召集人張善政今天說，最近一次委員會無感恩餐會提案，縣長傅崑萁告訴他準備用縣府公款支付。

民進黨籍花蓮縣議員莊枝財8日在議會定期大會預會中說，縣府4月30日於縣立體育場舉辦「地震後感恩餐會」，邀請消防局救災代表、捐款企業代表等召開感恩大會、頒發感謝狀，還用遊覽車把全縣從秀林鄉到富里鄉共177個村里，每個里動員10人參加，共席開300桌，宴請3000賓客，花費100多萬元，質疑是否打算用善款來支付。

莊枝財今天在議會中還指出，縣府震災網站已兩個月未更新委員會會議紀錄，導致外界對善款支用情況一無所知，到底何時才會公布。

花蓮縣政府社會處長陳玟祺答覆說，捐款人若同意依指定用途使用，即不需經善款委員會同意，只需後續向其報告。至於善款委員會會議紀錄，因近期議會開議，業務繁忙耽擱；善款支出明細部分會依照「公益勸募條例施行細則」規定，每半年公布。

對於善款使用再度引發關注，張善政今天接受電話訪問說，善款使用項目已匡列完成，最近一次委員會無「感恩餐會」提案，縣長傅崑萁跟他說，準備用公款支付。

張善政說，舉辦感恩餐會當天，因另有要事無法分身到場，所以用錄影方式表達謝意。對於善款使用進度，已經多次會議後，善款委員會不再密集開會，4月的第4次會議紀錄會催促縣府儘快公告。