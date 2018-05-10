段宜康能繼續當立委了！政院通過原住民版促轉條例

2018-05-10 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院院會今通過「原住民族歷史正義及權利回復條例」草案，未來行政院將設置獨立機關「原住民族歷史正義及土地調查委員會」，新法也訂定6項原住民族權利侵害事件的範圍。未來立法通過後，原調會兩年內向政院提出調查報告，及原住民族權利回復方案。

立法院去年底通過的促轉條例，未包括原住民族轉型正義。去年12月13日立院司委會通過民進黨立委段宜康提案，要求行政院6個月內提出原住民族轉型正義草案。段宜康當時賭上政治生命，表示若今年5月13日前行政院版，未送到立院，他就辭立委。政院今天通過此案，段也不必辭立委。

關於原住民族轉型正義及歷史正義事件，原權條例規定，發生在1945年後威權時期個人權受害的轉型正義案件，適用促轉條例、不當黨產處理條例。1945年之前的原住民族歷史正義事件，則適用原權條例。

原民會主委夷將．拔路兒說，各國對原住民族歷史正義的相關議題，都是針對特定的原住民族權利受侵害的事件，為調查對象，如澳洲、加拿大。台灣的原權條例，則是針對數百年來原民權利受到侵害為調查對象，「這是獨步全球的法案」。

原權條例明訂6項原住民族權利侵害事件的範圍，包括將原住民族自原居住的地點遷移至其他地點；變更原住民族政治、經濟、教育、文化或其他傳統社會體制；禁止原住民族使用民族語言、實踐傳統生活習慣、舉辦傳統祭儀及其他文化生活。

此外，限制原住民族使用依傳統規範所有、使用、占有、管理的土地、海域、自然資源及其他動產；取得原住民族依傳統規範所有、 使用、占有、管理的土地、 海域、自然資源及其他動產的所有權或使用權；其他違反聯合國原住民族權利宣言、國際人權公約及原住民族基本法的行為。