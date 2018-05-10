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地遭變更縣有 救國團主任葛永光：遺憾、將提告

2018-05-10 12:02聯合報 記者羅建旺╱即時報導

救國團名下泳池遭變更為宜蘭縣有，救國團主任葛永光今天表示，依土地法規定是土地是採登記為主，登記在救國團的名下，政府怎麼可以撤銷，改登記為縣府的土地？憲法保障財產權，這樣作法是侵佔財產。

葛永光說，今天下午會去地檢署按鈴控告，並採民事訴訟，也可能會去監察院陳情，因為政府有明顯違法凟職之嫌。

對於陳金德批救國團假救國之名，行盜國之實，不如改為盜國團，葛永光說，政府首長講話竟用這種既不符法律依據，又沒有道德基礎用語是非常遺憾。

救國團主任葛永光今天表示會提告。記者羅建旺／攝影
救國團主任葛永光今天表示會提告。記者羅建旺／攝影
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救國團葛永光民事訴訟
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