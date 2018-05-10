地遭變更縣有 救國團主任葛永光：遺憾、將提告

2018-05-10 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



對救國團名下泳池遭變更為宜蘭縣有，救國團主任葛永光今天表示，依土地法規定是土地是採登記為主，登記在救國團的名下，政府怎麼可以撤銷，改登記為縣府的土地？憲法保障財產權，這樣作法是侵佔財產。

葛永光說，今天下午會去地檢署按鈴控告，並採民事訴訟，也可能會去監察院陳情，因為政府有明顯違法凟職之嫌。