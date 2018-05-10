柯P為兩岸一家親道歉 林右昌：關我什麼事

2018-05-10 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨天受訪時，首次為「兩岸一家親」的說法道歉，基隆市長林右昌今天在市議會質詢，針對柯P的道歉，林右昌回應說「這關我什麼事，不知如何評論」。

柯文哲接受綠色和平電台專訪提及「兩岸一家親」時，表示是講太快、讓大家不爽，「只能跟大家講抱歉、歹勢」。