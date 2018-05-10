台灣加入世衞 扁父子籲蔡總統正式提申請書

2018-05-10 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



我國無法參加世界衛生組織WHA大會，前總統陳水扁丶陳致中父子今天呼籲總統蔡英文應正式提出台灣入衞申請書；在美日歐力挺下，我國不能以場外雙邊會談為滿足，更不希望看到政府只是發發「抗議信」而已。

陳水扁在「新勇哥物語」中談台灣入衛之事，陳致中今天早上在臉書轉貼此文。

陳水扁有關入衞的「新勇哥物語」和陳致中今天的臉書發文如下：

「台灣入衛，美日歐盟發聲支持，那台灣政府自己呢？總應該做點什麼有感的吧！蔡總統應正式提出台灣入衛申請書！

勇哥：......台灣加入世衛組織，參與WHA大會，更是天經地義的事。因為2350萬台萬人民的健康人權不應受到剝奪，全球衛生防衛體系不應有漏洞，台灣尤其不能成為唯一缺口。台灣必須向全世界發聲，也要竭盡所能，在美日歐美的力挺下，我們不能以場外雙邊會談為滿足，更不希望看到政府只是發發「抗議信」而已！

勇弟：蔡總統不是說歐美日支持台灣加入世界衛生組織，參與世界衛生大會的力道愈來愈大，那麼政府還可以做些什麼事？

勇哥：14年前，阿扁總統強烈運作我國的邦交國在世界衛生大會提案台灣入衛議題，並在美日兩國的支持下，進行首次的表決，感謝美日兩國都投下贊成票。現在國際社會對台灣入衛的訴求更甚以往，14年前可以，為什麼14年後不可以？2007年，阿扁總統代表台灣人民正式向世界衛生組織秘書處提出台灣入衛申請書，11年過去了，與其由衛福部長在會外提出抗議信，不如由總統正式向世衛提出入衛申請書！

勇弟：可政府維持現狀的立場與主張，恐怕什麼事都做不了！

勇哥：唉！可惜啊可惜！蔡總統完全執政，美日兩國領導人川普與安倍對台灣又是空前的好，機遇難得，萬不可失！」