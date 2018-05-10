藍營所提公投案 馬英九領銜護司法公投獨闖二階段

2018-05-10 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



公投法大幅下修提案門檻後，提案百花齊放。至目前為止，共11案通過中選會第一階段審查。但其中由國民黨人士所提公投案，卻僅有前總統馬英九領銜、律師陳長文發起的「護司法公投」獨闖第二關，可能成國民黨人士領銜唯一闖進第二階段公投案。

對此，「護司法公投」聯盟執行長羅智強強調，「護司法公投」是不分藍綠的法治議題，甚至連本公投聲討的對象、監察委員陳師孟都贊成在刑法增訂妨害司法公正罪，可見這個公投應有超越藍綠、高度的社會共識。

公投法修正後，為在年底地方九合一選舉先起公投綁大選大戰，各陣營已向中選會提出不少公投案，國民黨也接連發起「反核食」、「反空汙」與「反深澳電廠重啟」等3項公投案，但前兩案目前均在中選會審理過程卡關，前途未卜。

目前為止，屬國民黨人士發起的公投案中，僅馬英九領銜、陳長文發起的「護司法公投」，5月7日中選會已發函通知，經內政部查對通過，準備進入第二階段連署。

聯盟發起人陳長文表示，「護司法公投」的之提出，是因部分公職民代、政治人物，公然濫用職權，赤裸裸準備以政治力干涉司法，有迫切必要催生「妨害司法公正罪」，保護司法不受政治黑手干擾。

羅智強更直言，就是鑒於陳師孟屢屢公然恐嚇司法機關，要以監委職權查辦判決不合己意法官，憂心司法之獨立公正遭破壞，陳長文才邀馬英九擔任護司法公投領銜人，要以公投促使政府在刑法增訂妨害司法公正罪，馬英九也欣然答應。

羅智強説，經中選會查對，護司法公投第一階段連署書共2742份合格，已超過法定1879份門檻，向中選會領取「連署人名冊格式」後即可展開第二階段連署。羅智強已與中選會協調，將於5月11日上午9時30分至中選會領取連署人名冊。

羅智強指出，公投案第二階段連署開始後，須六個月內完成281745份連署，若抓7成合格率，至少要完成40萬份連署書才保險；要併年底大選，還須選前1個月的10月24日成案，保留中選會可能的文書往復程序拖延最好在9月24日前送出連署書。

羅智強坦言，要在在9月24日前完成40萬份連署書送出，實際連署時間將只有4個月，這將是難度極高的鉅大工程。但陳長文說，雖然難度極高，但聯盟仍會全力以赴，透過公投催生刑法增訂妨害司法公正罪。