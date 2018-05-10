澳洲地方政府屈從一中 學生彩繪我國旗遭塗去

2018-05-10 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



牛隻雕像上的中華民國國旗遭塗去。圖/取自SYUAN-SI CHEN臉書 分享 facebook

澳洲廣播公司報導，昆士蘭州羅坎普頓舉辦推廣牛肉活動，其中兩名來自台灣的兩位學生在一隻牛雕像上畫的中華民國國旗，卻遭當地政府以「遵循一中政策」為由塗去圖案，孩子的母親說，孩子就像「被打一巴掌」，不解自由的澳洲為什麼不能展示自己的文化。

羅坎普頓盛產牛肉，有澳洲的「牛肉首都」之稱，媒體報導，當地本周舉辦牛肉活動，幾所高中的學生應邀在六隻牛的雕像上彩繪，其中一隻由北羅坎普頓高中的學生在上面畫滿各國國旗，包括來自台灣的謝姓學生將中華民國國旗畫在上面，他們的繼父唐寧稱讚他們「做得很好」，因為學校設定的主題是「畫出你的文化」。

媒體報導，謝姓學生畫了兩面國旗，一個在牛後腿，一個在牛背部，牛雕像4月29日開始被放在展示區，結果隔天就被區政府收走，中華民國國旗被藍色顏料覆蓋；「前進羅坎普頓」經理庫倫承認塗抹中華民國國旗，表示為的是遵循澳洲政府的一中政策，也重視和所有貿易夥伴的關係，塗抹國旗前有先通知學校。