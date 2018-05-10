澳洲地方政府屈從一中 學生彩繪我國旗遭塗去
澳洲廣播公司報導，昆士蘭州羅坎普頓舉辦推廣牛肉活動，其中兩名來自台灣的兩位學生在一隻牛雕像上畫的中華民國國旗，卻遭當地政府以「遵循一中政策」為由塗去圖案，孩子的母親說，孩子就像「被打一巴掌」，不解自由的澳洲為什麼不能展示自己的文化。
羅坎普頓盛產牛肉，有澳洲的「牛肉首都」之稱，媒體報導，當地本周舉辦牛肉活動，幾所高中的學生應邀在六隻牛的雕像上彩繪，其中一隻由北羅坎普頓高中的學生在上面畫滿各國國旗，包括來自台灣的謝姓學生將中華民國國旗畫在上面，他們的繼父唐寧稱讚他們「做得很好」，因為學校設定的主題是「畫出你的文化」。
媒體報導，謝姓學生畫了兩面國旗，一個在牛後腿，一個在牛背部，牛雕像4月29日開始被放在展示區，結果隔天就被區政府收走，中華民國國旗被藍色顏料覆蓋；「前進羅坎普頓」經理庫倫承認塗抹中華民國國旗，表示為的是遵循澳洲政府的一中政策，也重視和所有貿易夥伴的關係，塗抹國旗前有先通知學校。
謝姓學生的母親，陳艾美表示孩子很難忘也失望，這就像是被打了一巴掌，也說澳洲是自由國家，孩子對於自己的文化不能被公開展示感到驚訝；唐寧也說，雕像上有巴西、日本等國的國旗，但就只有中華民國的被塗掉，區政府要向孩子傳達什麼訊息？「不要告訴我中國代表會因為兩個魚形狀的中華民國國旗就生氣」。
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