賴清德拜八田 黃安：孫運璿的像民進黨會拜嗎？

2018-05-10 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



旅陸藝人黃安說，「台獨分子」賴清德以行政院長的身份，跑去台南烏山頭水庫主持日本技師八田與一（1886～1942）逝世76周年追思會。八田桑在日據時代，設計建造了烏山頭水庫、嘉南大圳、日月潭水力發電等等工程。民進黨說他功在台灣，各地都有他的塑像。

他在微博貼文表示，台灣當時是日本的殖民地，雖說八田桑「功在台灣水利」，但那也是身為日本殖民者份內的事，把台灣建設好，就可以源源不斷的供給日本木材、蔗糖、香蕉與姑娘。去年，中華統一促進黨看到台獨砍蔣介石雕像的頭，氣不過，也跑去砍了八田與一的頭。

他表示，民進黨熱衷紀念八田與一，絕不是因為他功在台灣水利，而是因為他是個日本人，是個日據時代的殖民者。民進黨是日雜，舔日視為日常，八田桑是現成的日本神祇。

黃安說，八田桑死在42年，二戰結束前。二戰以後，台灣的電力被美國飛機炸回石器時代，日本人曾對來接收的中國工程師孫運璿說：小心，我們走了以後，3個月內台灣將漆黑一片！孫運璿是山東蓬萊人，1934年哈工大畢業，北方人的性格就是不服這口氣。孫運璿帶領有限的人力、物力，爬遍台灣的大小山頭鋪設電網，僅僅以5個月的時間，恢復了台灣80%的電力。

他說，日後，以孫先生為領導的台電團隊，提供了台灣產業源源不斷的電力，締造了亞洲四小龍之首的經濟奇蹟。本來，蔣經國是想把位子留給孫運璿的，無奈孫先生中風了，這才給了李登輝機會，台灣歷史就此改觀，台灣人真沒福氣。

他說，八田與一塑像遍地，台灣人又有誰想到了孫運璿？孫先生的雕像，民進黨會去追思祭拜嗎？同樣是水利、電力，民進黨永遠是兩套標準。孫先生打下的台灣電力基礎，到了蔡英文這一代台獨腦殘的手裡，就成了用愛發電的鬧劇。