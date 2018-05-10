親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
政治
軍事
綜合

陸滲透美國學界？ 美演講者個人經歷不得列台灣

賴清德拜八田 黃安：孫運璿的像民進黨會拜嗎？

2018-05-10 08:29聯合報 記者黃國樑╱即時報導

旅陸藝人黃安說，「台獨分子」賴清德以行政院長的身份，跑去台南烏山頭水庫主持日本技師八田與一（1886～1942）逝世76周年追思會。八田桑在日據時代，設計建造了烏山頭水庫、嘉南大圳、日月潭水力發電等等工程。民進黨說他功在台灣，各地都有他的塑像。

他在微博貼文表示，台灣當時是日本的殖民地，雖說八田桑「功在台灣水利」，但那也是身為日本殖民者份內的事，把台灣建設好，就可以源源不斷的供給日本木材、蔗糖、香蕉與姑娘。去年，中華統一促進黨看到台獨砍蔣介石雕像的頭，氣不過，也跑去砍了八田與一的頭。

他表示，民進黨熱衷紀念八田與一，絕不是因為他功在台灣水利，而是因為他是個日本人，是個日據時代的殖民者。民進黨是日雜，舔日視為日常，八田桑是現成的日本神祇。

黃安說，八田桑死在42年，二戰結束前。二戰以後，台灣的電力被美國飛機炸回石器時代，日本人曾對來接收的中國工程師孫運璿說：小心，我們走了以後，3個月內台灣將漆黑一片！孫運璿是山東蓬萊人，1934年哈工大畢業，北方人的性格就是不服這口氣。孫運璿帶領有限的人力、物力，爬遍台灣的大小山頭鋪設電網，僅僅以5個月的時間，恢復了台灣80%的電力。

他說，日後，以孫先生為領導的台電團隊，提供了台灣產業源源不斷的電力，締造了亞洲四小龍之首的經濟奇蹟。本來，蔣經國是想把位子留給孫運璿的，無奈孫先生中風了，這才給了李登輝機會，台灣歷史就此改觀，台灣人真沒福氣。

他說，八田與一塑像遍地，台灣人又有誰想到了孫運璿？孫先生的雕像，民進黨會去追思祭拜嗎？同樣是水利、電力，民進黨永遠是兩套標準。孫先生打下的台灣電力基礎，到了蔡英文這一代台獨腦殘的手裡，就成了用愛發電的鬧劇。

黃安表示，緬懷孫先生，再看眼前這些漢奸小丑、日賊走狗，他真的要告訴孫先生在天之靈：您不是沒給台灣人幸福，而是台灣人沒這個福分。

圖為民國69年8月，時任行政院長的孫運璿偕夫人啟程赴中美洲訪問。本報資料照片
圖為民國69年8月，時任行政院長的孫運璿偕夫人啟程赴中美洲訪問。本報資料照片
分享

民進黨八田與一台獨
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00

葉毓蘭批柯文哲向深綠輸誠 昔耍詐騙集團話術

2018-05-10 08:36

孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 08:14

周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11

公司法修正案今審查…立不立社企專章 兩派角力

2018-05-10 02:37

警消加薪 立院初審通過

2018-05-10 00:17

與我自貿協定 巴拿馬稱失效

2018-05-10 00:15

宜縣府變更龍潭泳池所有權人 救國團擬告

2018-05-09 23:45

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

政院「經濟移民法」草案將出爐 涉國安保密到家

2018-05-09 21:32

吳音寧加薪挨批 連勝文：自己當悠遊卡董座不支薪

2018-05-09 18:58

金融時報專訪 國民黨：兩岸政策並未改變或有所調整

2018-05-09 18:50

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

民進黨回應馬英九外交看法「切勿和北京當局同一立場」

2018-05-09 16:01

吳敦義明邀歷任黨主席餐敘 洪秀柱確定不出席

2018-05-09 14:37

警察年功俸調高 綠委提案再調整

2018-05-09 14:20

台灣斷交問題 林濁水：捲入中美貿易戰

2018-05-09 14:11

馬英九看兩韓：兩岸統一 可參考「德國模式」

2018-05-09 14:03

立院初審 警正三階以下最高年俸祿調高

2018-05-09 13:47

拔管風波 是小英執政後才冒出的現象？

2018-05-09 12:38

管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨

2018-05-09 12:27

南北韓成兩岸統一參考模式？ 馬英九：德國模式最好

2018-05-09 12:08

台巴FTA失效？ 鄧振中：未有正式文書通知我國

2018-05-09 12:06

和台簽BIA進度 歐盟議員：還沒到對台洽談地步

2018-05-09 11:36

審兒少法規範制度 監委要查

2018-05-09 10:51

真的很嚴重？扁新設臉書帳號和粉絲團 疑被封鎖

2018-05-09 10:47

東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？

2018-05-09 10:33

傳國營加薪3％起跳？ 賴清德：是好事

2018-05-09 10:30

警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到550

2018-05-09 10:10

吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人

2018-05-09 09:49

吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？

2018-05-09 09:37

蔡英文口誤被酸 蔡正元疑：官員不敢講真話

2018-05-09 09:17

蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤

2018-05-09 08:31

小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合

2018-05-09 08:17

43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼

2018-05-09 08:00

吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人

2018-05-09 07:15
看更多

熱門文章

麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 感情成謎

2018-05-09 09:42

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05

管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨

2018-05-09 12:27

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難

2018-05-09 09:00

吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？

2018-05-09 09:37

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人

2018-05-09 09:49

柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了

2018-05-09 20:12

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16

月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人

2018-05-09 12:36

操槍神技受矚目 蘇祈麟返國受到海軍英雄式歡迎

2018-05-09 11:19

民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長

2018-05-09 09:26

柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！

2018-05-10 01:17

柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳

2018-05-09 20:11

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00

問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論

2018-05-09 09:19

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照

2018-05-09 10:32

林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭

2018-05-09 10:14

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和

2018-05-10 00:00

東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？

2018-05-09 10:33

警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到550

2018-05-09 10:10

軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲

2018-05-09 17:00

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33

新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57

馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧

2018-05-09 12:57

柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28

獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51

蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了

2018-05-10 01:56

把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」

2018-05-09 21:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top