孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



柯文哲為兩岸一家親說法道歉挨批，隨後市府發言人更正，説是向聽到「兩岸一家親」不舒服的人道歉，不是為「兩岸一家親」道歉。對此，前立委孫大千說，柯文哲拜託別再硬拗了，再硬拗下去，就和過去柯一直批評的「藍綠垃圾」沒什麼兩樣了！

孫大千表示，在藍軍當中，自己應該算是極少數一直給予柯文哲正面評價的政治人物。民進黨修理柯時，他公開為柯辯護，時代力量羞辱柯時，他也公開替柯反擊，連PTT上面都以為他是「柯粉」。甚至，在他參加台北市長黨內初選辯論會時，仍然不忘呼籲黨內參選同志要重視柯的優點，要把柯當成是一位可敬的對手。但是，這次他必須告訴柯文哲，對於柯這次的發言，令他真的非常沮喪。柯文哲不但葬送了自己的政治前途，更粉碎了許多民眾對於「打破藍綠，揚棄統獨」的夢想。

首先，原本外界期待柯文哲所提出的「兩岸一家親」的論述，能夠在現今藍綠雙方各自堅持的兩岸路線之外，走出一個新的局面，成為台灣人民的最大公約數，進一步化解兩岸之間的急凍僵局。結果，柯文哲卻告訴我們，這不過只是他為了要降低中國大陸對世大運阻撓的力道，用來應付和過關的說詞。

其次，在過去這段期間，儘管深綠獨派人士數度威逼恐嚇，軟硬兼施，不過，柯文哲對於「兩岸一家親」的主張始終不動如山。坦白說，著實令人感動，也正因爲如此，柯文哲可以迅速成為一位藍綠通吃的政治人物，不論是淺藍、中間、和淺綠的選民對柯都是高度認同。然而，柯文哲這次的「抱歉、拍謝」卻澆熄了大家的熱情，原來，在柯文哲的心目中，為了能夠順利連任，理想和原則都是可以出賣的。

孫大千表示，如果柯文哲今天可以為了換取民進黨的禮讓，把「兩岸一家親」修正成為應付中國大陸的策略，把「床頭吵床尾和」解釋成為「失言」，還卑躬曲膝的向深綠勢力道歉。也許，下一次，柯文哲也可以把過去所堅持的信念一個又一個的拋在腦後，只是為交換其他的政治利益。那麼，你和那些傳統的面面俱到，兩面討好，左右逢源的政客又有什麼不一樣呢？