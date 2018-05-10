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周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

資深媒體人周玉蔻在臉書表示，說謊、投機成性的台北市長柯文哲為了獲得民進黨禮讓，在深綠電台為「兩岸一家親」說法道歉，並保證不參選2020總統大選後，立即被中時電子報連發3篇文章痛批。柯文哲得知後嚇的立刻要發言人更正，説是向聼到「兩岸一家親」不舒服的人道歉，不是為「兩岸一家親」道歉。

周玉蔻批評，首鼠兩端，柯文哲自掘政治生命的墳墓。多行不義必自斃，柯文哲的政治生命結束了！

資深媒體人周玉蔻（左）今在臉書批台北市長柯文哲（右）說謊、投機成性。聯合報系資料...
資深媒體人周玉蔻（左）今在臉書批台北市長柯文哲（右）說謊、投機成性。聯合報系資料照／記者劉宛琳攝影
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柯文哲周玉蔻
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