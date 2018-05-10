政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院今天上午召開院會，將由國發會報告「前瞻基礎建設計畫推動情形」、經濟部報告「綠能科技產業創新推動進度」；會中並將討論原住民委員會所擬「原住民族歷史正義及權利回復條例」草案等。

討論事項還包括原子能委員會所擬「核子事故緊急應變法」修正草案、人事行政總處所擬「中央選舉委員會組織法」修正草案。

行政院執行中的「前瞻基礎建設計畫」，是依去年7月7日總統公布施行的「前瞻基礎建設特別條例」，4年編列4千2百億元，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期特別預算規模及期程繼續編列。

前瞻基礎建設計畫共有8項建設計畫，包含「軌道建設」、「水環境建設」、「綠能建設」、「數位建設」、「城鄉建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」、「食品安全建設」及「人才培育促進就業建設」。

關於前瞻基礎建設預期效益，依據主計總處估算，4年投入4,200億元，實質GDP可增加4,705億元，名目GDP可增加5,065億元，實質GDP貢獻平均每年增加0.1個百分點。

前瞻建設計畫執行將近1年，國發會今天報告「前瞻基礎建設計畫推動情形」，可供外界檢驗是否達到預期效益。

法案部分，立法院去年底三讀通過「促進轉型正義條例」，但未包括原住民轉型正義的部分，立院司法及法制委員會去年12月13日決議要求行政院6個月內提出原住民轉型正義的草案，民進黨立委段宜康當時更加碼賭上立委職務，指行政院若未能在今年5月13日前提出版本，他就要辭去立委。

行政院會今天將通過「原住民族歷史正義及權利回復條例（簡稱原復條例）」草案，段宜康也不必辭立委了。

依該草案，有關原住民族轉型正義及歷史正義事件：1945年後威權統治時期個人權受害之轉型正義案件，適用促進轉型正義條例等法律；其他原住民族歷史正義事件，適用原住民族歷史正義及權利回復條例，並將設置專責獨立機關執行任務，向總統、行政院等機關報告後結束任務。