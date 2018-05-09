中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06 聯合新聞網 綜合報導



中南美洲友邦多明尼加與我斷交轉投中共，台多合作成追憶。 圖／駐館提供 分享 facebook

中共對台動作頻頻，從日前的軍機繞台、對前友邦多明尼加施予優惠、到近日台灣未受邀參與今年的世界衛生大會（WHA），使得中華民國在國際上的地位日益受擠壓，讓教授范世平直指中國根本「得了幼稚病」。

中共近日再次阻撓我方取得參加WHA的邀請函，引起美方不快，而回顧中共近期對台在國際上的施壓，范世平認為中共實在太幼稚，並以男女感情作為比喻，分析中國與台灣的關係。范世平指，中共像個財大氣粗的男人，想娶閉月羞花的女人，但送了惠台政策仍難以取得芳心後，便開始惱羞成怒，頻以軍機繞台等武力恫嚇。

國防部26日表示，中共運8（如圖）等型機多架次，穿越宮古水道進入西太洋，經巴士海峽後飛返原駐地，國防部全程掌握。 中央社 分享 facebook

除了武力恫嚇外，中共也不忘透過網路及媒體散播消息，以各種醜台言論嗆台灣沒什麼了不起，並對當中阻撓的蔡英文及賴清德加以唾棄，彷彿他們是阻礙兩者友好的罪魁禍首，並用各種威脅利誘手段試圖孤立台灣，就像中共迫使多明尼加等國家與台灣斷交，最後更四處宣示主權，稱台灣是他們的，「別人不能追」，就像中共要求各國航空公司網站將台灣更名。

綜合以上中共對台的各種軟硬兼施，范世平稱，這樣的作法並不會讓女方想嫁給男方，甚至只會更厭惡，而兩岸最後終得以「暴力逼婚」收場，如此回顧中共對台灣的種種行為卻無法對台產生影響，甚至只是種「情緒發洩」，指中共這樣的行為真的很幼稚！