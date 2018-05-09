「經濟移民法」草案將出爐 涉及國安 政院保密到家

2018-05-09 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



因應台灣少子化及高齡化衍生的人力缺口問題，行政院長賴清德指示國發會研擬經濟移民政策，我國首部「經濟移民法」草案即將出爐。賴揆今天主持專案會議，就法案內容再作討論；但相關部會仍各有想法，尚未完全定案，行政院表示待內容確定之後就會公布。

我國現行「入出國及移民法」是於1999年制定，立法目的在於統籌入出國管理、規範移民事務，與現行各國移民法規強調吸引國際專業人才、充裕勞動力供應的規畫目標不同。賴清德在去年年終記者會提出行政院將研擬新移民法規，國發會考量「入出國及移民法」若干條文係為因應個案修法，其他法規也未能符合當前政策需求，建議以專法方式單獨制定「經濟移民法」。

目前我國僅針對外國專業人才及基層勞工有相關規範，但引進中階技術人力及留用，並無相關機制。據了解，「經濟移民法」草案重點，正是在不影響國內就業的大原則下，向國外延攬中階技術人力、特定專業人才，補足台灣的產業人力缺口。

國發會主委陳美伶曾於立法院說明時指出，有關外國人來台就業，在白領人才和藍領外勞已有相關規範，獨獨缺乏中階技術人力，國發會除了透過攬才專法延攬特定專業人才，也將端出專法，招攬經濟移民。

經過多次研商，「經濟移民法」草案方向已確定，將以吸引外國數位經濟人才、中階技術人才為目標，以紓解我國中、高階人力短缺及人口負成長問題。

賴揆今天再度主持專案會議，外界原本預估可以拍板，但與會者透露「還未完全定案」，主辦單位擔心內容外漏，還要求回收會議資料，行政院也不對外轉述開會經過，對結果保密到家。

據了解，由於我國現行移民制度偏於保守，甚至傾向不歡迎移民，「經濟移民法」草案規定的開放對象及勞動條件，不僅可能衝擊國內產業及勞工，還涉及國安、治安及勞動等許多面向，因此有與會者形容「美國移民法有多少問題，這部法案就有多少問題」，可見茲事體大。

陳美伶日前曾表示，「新經濟移民法」目標就是要吸引國家重點產業所需要的人才，「不只是要他們來台灣工作，更希望他們成為我國的國民。」對於是否影響國人就業，她則強調草案有兩大最高指導原則，「一是不會搶國人的工作，二是不會造成低薪問題」。