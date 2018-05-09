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【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00聯合報 主筆室

台北市長柯文哲今天受訪，除了宣示2020總統大選會支持蔡英文，也對於自己過去「兩岸一家親」、「重頭吵床尾和」的說法引起「不快」致歉。這番談話，差不多意味柯文哲正式向民進黨低頭，再次獲得禮讓只差最後一步。

自稱「深綠、墨綠」的柯文哲，上任之後卻頻與民進黨唱反調，民進黨迫於基層壓力，近來不斷向外放話要自提台北市長人選。蔡英文要他闡述「台灣價值」，民進黨選對會也啟動徵召機制，一波壓力大過一波，迫使柯文哲不得不正視。

不過施壓柯文哲，原因只是單純的「台灣價值」問題嗎？恐怕未必。民進黨最擔心的，未必是柯文哲的路線，而是柯文哲到底會不會在2020年出來攪局。只是若只是要柯承諾不選2020，難免讓民進黨被扣上為鞏固權力壓迫柯文哲的惡名，加上個「台灣價值」，看起來的正當性就大了許多。

柯文哲態度的軟化，想必可以大幅化解民進黨內對他的反彈。台北市長選戰再次禮讓，恐怕也只是時間問題。只是柯文哲顯然沒想到的是，其實民進黨要自己派人出來選，也未必派得出強將，自己若是堅持，民進黨未必真的會自己提名。柯文哲被民進黨一嚇就倒，也是令人發噱。

此次台北市長選舉情勢，和四年前大為不同。上次柯文哲憑藉所謂的白色力量崛起，但三年下來，這股力量變成了看不見摸不著的空氣，柯文哲所考量的，應該也在此。不過柯文哲導向民進黨後，這場選戰又變成藍綠對決，柯文哲可有想過結果對自己是否真的有利？

經過這番折騰，民進黨大概也看破柯文哲的色厲內荏，柯文哲也很難再遊走於藍綠之間。不過民進黨從挺柯到反柯到未來可能又要挺柯，立場跳動也絲毫不輸給柯文哲。對柯文哲來說，這番表態可能只是真的說出他的意識形態屬性，讓選民認清甚麼是選舉動作，甚麼是真心話罷了。

台北市長柯文哲（中）為兩岸一家親言論致歉。圖／報系資料照
台北市長柯文哲（中）為兩岸一家親言論致歉。圖／報系資料照
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柯文哲民進黨台灣價值
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