蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



被視為前總統馬英九「分身」的國安會前秘書長金溥聰昨陪台北市議員參選人鍾沛君掃市場力挺，引發國民黨政策會前執行長蔡正元批評，馬搞馬家軍沒政治智慧。鍾沛君下午反擊，蔡正元「炮口向內，鬥黨內同志，鬥馬英九，到今天鬥得還不夠嗎？」

鍾沛君質疑，馬英九人氣「回溫」前，現在抱怨他的人有誰送暖？馬英九把KMT帽T穿紅前，現在抱怨他的人有誰穿了？當馬獨力面對黨產處分案司法追殺、大巨蛋「弊案」汚衊，馬王關說案冷嘲熱諷，「這些人」不是落井下石，就是對他避之唯恐不及。

鍾沛君說，等到現在馬英九「翻紅」、「回春」，「這些人」有人反而開始抱怨馬英九和他們站得不夠近、貼得不夠緊，這樣有道理嗎？

鍾沛君表示，這次的台北市議員國民黨黨內初選，我和同屬馬郝連線的徐巧芯、游淑慧、黃子哲等幾位志同道合的年輕市議員參選人聯手打拚、互相勉勵，共同爭取為藍軍未來效力機會，儘管競爭激烈，她們從未為了選票攻擊任何黨內參選人。

鍾沛君表示，她長久以來一直挺馬英九，挺的不只是馬個人，更重要的是挺他所秉持的正派清廉，不徇私謀已利的問政理念；為維持中立，這次在她所屬的台北市大安文山區市議員國民黨黨內初選過程，馬英九也從未因此公開表態。

鍾沛君認為，國民黨作為百年政黨，長期執政時為滙集百川包袱沈重，成員良莠不齊在所難免；如今再度淪為在野黨。我們要重新站起來，就需要更多真誠有志的年輕人投入國民黨，開創新的政治風格。

鍾沛君說，國民黨現今淪為在野黨，最不需要的，就是不停的內鬥，「黨內互打」就是她最想撕掉的國民黨標籤之一；現在看到蔡正元對她選舉活動的發言，她不禁想問蔡：「您炮口向內，鬥黨內同志，鬥馬英九，到今天鬥得還不夠嗎？」