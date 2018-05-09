反駁選總統 柯P：我支持小英連任

2018-05-09 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨「反柯」聲浪日益高漲，為了爭取綠營支持，台北市長柯文哲昨安排接受綠色和平電台預錄專訪。對於過去數度在前瞻計畫和中央對嗆，被外界視為和中央對立的一份子，柯文哲強調，行政院的各項政策，都是台北市最配合，不管是公宅、長照、包租代管等，都是台北市率先響應。

柯文哲說，自己都是「模範生」，也常和衛福部說，你有什麼試辦計畫，台北市都可以先做。

柯文哲還提到，像世大運間，馬政府都是放生的，直到總統蔡英文上台後，行政院組成專案小組協助，才比較順利。

柯文哲還說，其實台北市都是最配合、最合作的，自己在看，未來中央還會是民進黨執政，台北市還是會和中央合作，大家組執政聯盟，做起來比較順。

對於外界批評自己毫無政績，柯文哲說，自己做了3年多，每天7點半上班，沒有一天10點下班，不可能沒有政績，像是西區門戶計畫、北門、環南市場動工、鄰里交通改善計畫、1280月票吃到飽等。

柯文哲說，自己常常在說，台大醫院不用廣告也是全台灣最好的，日久見人心，台北市每天練、每天操，哪有比較不好。

柯文哲還說，自己從頭到尾沒有參選總統的計畫，大家以為選總統是在選里長嗎，沒有政黨、沒有組織、沒有財團是要怎麼選。