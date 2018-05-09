稅改成果豐碩 陳明文：社會更公平

2018-05-09 17:28 中央社 台北9日電



立委陳明文。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 民主進步黨籍立法委員陳明文今天表示，賦稅改革是要讓稅賦公平分配，企業可以透過租稅激勵，積極投資台灣，完成產業、能源結構的轉變，並建立更公平與安心的社會環境。

民進黨今天舉行中常會，會中邀請財政部政務次長蘇建榮以「稅務改革成果報告」為題進行專案報告，發言人鄭運鵬會後轉述代理主席陳明文聽取專案報告後裁示。

陳明文說，這次賦稅改革的重點，是要讓政府、民眾的財務重新整理，藉由這次稅改，讓國家財政平衡，稅賦公平分配，透過合理的賦稅制度，確保市場競爭的公平性，刺激經濟成長。

陳明文說，過去兩年，政府的賦稅改革，不論在法制面、政府措施與對外協定上，都有豐碩的成果；此外，感謝政務委員唐鳳與財政部的合作，讓今年的報稅平台，更加便利、簡單。

陳明文說，租稅的公平性，是經濟發展與國家建設的基礎，政府必須向民眾說明，過去兩年的稅改成果，讓更多人了解政府努力減輕國人的稅賦負擔，也創造了公平的稅賦機制。

陳明文指出，藉由稅改政策刺激的幾項重大經濟建設，包括綠能產業、社會住宅、健全住宅租賃市場、長照事業、攬才等政策，更要積極落實且廣泛宣傳；稅改政策讓企業可以透過租稅激勵，積極投資台灣，完成產業、能源結構的轉變，並建立更公平與安心的社會環境。

陳明文表示，與國際接軌，防杜跨國洗錢，善盡國際義務，讓台灣的制度與國際同步，有助於加入更多雙邊、多邊協定，促進台灣的外貿機會與實力。