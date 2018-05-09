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軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲

2018-05-09 17:00聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

正在立院周邊抗議軍改的八百壯士今發出新聞稿表示，軍公教自年金改革啟動一年多以來，政府即先藉民粹、政客不停地灌輸國人我們是米蟲、既得利益者，是導致世代無法改善的原罪者，執政兩年來從未間歇；同時政策上不斷地採取「分割擊滅」的策略，對外強調政府財政困窘、基金面臨破產，尤以軍人概於2020年退撫基金即將用罄，不得不快馬加鞭地來遂行退撫制度改革，以彰顯其正當性。

八百壯士指出，106年6月民進黨仗著立法院立委席次居多數，強行蠻橫地先將公教法案完成三讀通過，至於軍人退撫法案亦在爭議不斷中，於107年4月16日送入立法院審議，付委後將召開四次(民進黨一次、國民黨三次)公聽會，訂於5月9、10日實施法案逐條審查，直後朝野協商一個月，預判6月上旬完成二、三讀程序，達成與公教於7月1日同步施行目的。

八百壯士表示，他們在立法院大門埋鍋造飯迄今已達443天，這1年來軍公教警消勞上街頭陳抗，不停地向政府提出應該信守契約承諾等權益的訴求，惟這個「無心、無德、無能、無良、無義」的政府，就是裝聾作啞、視若無睹，一直迴避不與軍公教退休人員溝通。執政黨此種蠻橫霸凌作為，不僅引發軍公教退休人員質疑，其眼中只有顏色、選票，完全無視國家基石崩毀產生之後遺。

八百壯士更指出，政府的施政作為已經嚴重違反憲法第15 條，人民之生存權、工作權及財產權，應予保障的基本原則，及「憲法增修條文第10條：國家應尊重軍人對社會之貢獻，並對其退役後之就學、就業、就醫、就養予以保障。」的內涵。

另八百壯士還說，蔡總統4月8日接受媒體專訪，認為政府改革過程絕無違法違憲疑慮，強調改革必然有贊成、有反對的聲音，那是民主社會的常態。既然總統信心滿滿，拍胸脯保證係依法行政，絕無違法違憲疑慮，那何以規避軍公教所提直接由執政黨釋憲？此一是最快、最直接解決彼此紛爭的方法；若大法官釋憲結果，改革合乎憲法法制則退休人員當然遵法辦理；反之，改革若屬違反憲法法制，應即停止一切修法與通過法律的執行。

八百壯士認為，民進黨對推動的軍公教退撫法案修法是否合法合憲，心知肚明，又掐著藍營處於分裂整合不易下，更加肆無忌憚。八百壯士本著捍衛中華民國永續的決心，要嚴斥政府此種違法違憲、理盲又缺乏同理心，強制硬幹的年金改革作為，除國人對政府信任已經蕩然無存外，所衍生仇視對立與撕裂的情緒，即使軍公教退撫法案如願通過，也是國無寧日的開始。

八百壯士表示，基於軍公教一體理念，八百壯士業已完成公教、軍人團體釋憲書撰擬，並經多方努力國民黨、親民黨及無黨籍委員，願意為捍衛中華民國存在及台灣的民主自由與2300萬百姓的福祉，共同推動實施連署簽證，達成軍公教企求釋憲一致的想法，除有效解決民怨與紛爭，亦為中華民國的歷史及喚回整體藍營向心，重啟新猶，相信是藍營支持者所樂見與有感的作法。

八百壯士強調，軍人年改固然是因爲基金不足而衍生，但是軍公教退撫基金不足的主因，卻從來沒有受到政府正視，更遑論對症下藥，反而將歷任總統支持改革的態度做為改革的正當性；殊不知，軍人退撫基金的不足，全部都是來自於政策的紊亂，而退撫制度革新的良窳，不僅攸關全體國民的財產與性命保障，更攸關國家生存的永續。執政黨不宜囿於政治的需求，卻因此葬送了國家安全最重要的屏障。政府角色不宜有情緒、不能僅考量顏色，面對問題充分溝通與坦然公開態度，才是真正解決問題之道。

軍公教軍人釋憲
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