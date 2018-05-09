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陳明通：盼兩岸如兩韓 對等坐下來談

2018-05-09 17:36中央社 台北9日電

陸委會主委陳明通。 圖／聯合報系資料照片
陸委會主委陳明通。 圖／聯合報系資料照片
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陸委會主委陳明通下午表示，希望兩岸能像南北韓一樣對等、不涉政治前提坐下來談，面對面溝通才有現實感，才會產生務實的政策。在遙遠的天邊胡思亂想，恐怕不會想出好的結果。

陳明通9日出席行政院大陸委員會舉辦的政策短片發布會。他在致詞時表示，這一兩年來，中國大陸在國際間惡意操縱「一個中國」原則，迫使多明尼加與台灣斷交，實際阻礙台灣參加世界衛生大會（WHA）等打壓事件，國人都同感憤慨。

他說，兩韓領導人日前會面，相互尊重對方，是對等見面。兩岸也應如此，希望看到兩岸能有對等不涉政治前提的和平開始，坐下來談。

陳明通會後受訪時，更引述總統蔡英文的說法向陸方喊話，表示「你（北京）在遙遠的天邊胡思亂想，恐怕不會想出好的結果」。

他並以過去在中國大陸交流的經驗表示，「面對面溝通才有現實感才會產生務實的政策。兩岸應該坐下來談，就各種歧見、看法交換意見，相信可以溝通出好的結果」。

對於中國大陸施壓，迫使台灣無法取得世界衛生大會（WHA）邀請函，陳明通則直呼「非常不應該」，只會將「兩岸的心越推越遠、距離越拉越長」，政府並不樂見。

他強調，健康是普世人權，台灣2300萬人民有人權、資格參與WHA、世界會生組織（WHO）及各種國際活動。呼籲北京放棄單邊政治框架，台灣民眾不會接受這樣的框架。

另外，陳明通下午致詞時也提到，政府秉持「行所當行，為所當為」的原則，只要對維持兩岸和平穩定發展、有助人民互動交流的，都會繼續推動各項讓民眾有感的政策。

他表示，外界關心放寬已取得長期居留權的陸配參加領隊導遊資格考試，陸委會相當重視，正在與相關機關積極研議當中，會朝向逐漸放寬處理。陳明通並呼籲兩岸領導人應該以人民為中心，保障民眾權益與福祉，這才是真正的施政重點。

陳明通WHA
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