民進黨鼓勵新住民公共參與 深化台灣民主

2018-05-09 16:31 中央社 台北9日電



民進黨選對會召集人陳明文。記者楊萬雲/攝影 分享 facebook 民主進步黨籍立法委員陳明文今天表示，維護國內每一個族群的公共參與是民進黨的核心理念，從地方到中央，民進黨都會積極鼓勵新住民參與政策擬定及公共議題討論。

民進黨今天舉行中常會，會中邀請民進黨新住民事務委員會主委陳凰鳳以「民進黨新住民事務委員會成立週年成果報告」為題進行專案報告，發言人鄭運鵬會後轉述代理主席陳明文聽取專案報告後裁示。

陳明文說，來自東南亞各國及中國大陸的婚姻移民，是台灣近30年來最主要的移入人口，新住民遠渡重洋來到台灣，普遍具備勇敢、積極的特質，為台灣社會注入新活力，一同努力打拚。

陳明文說，民進黨很早就投入新住民事務，以具體政策照顧新住民，包括成立專責機關內政部移民署、設置內政部外籍配偶發展基金等；時至今日，政府的新住民政策也從生活適應照顧轉變成讓每一個新住民都可以在台灣安居樂業，為能確實達到這個目標，政府還需更加努力。

陳明文說，維護國內每一個族群的公共參與是民進黨的核心理念，也是政府的施政目標，鼓勵新住民參與公共事務，是深化台灣民主發展不可或缺的一環；新住民事務委員會將持續扮演民進黨與新住民之間的溝通橋梁，從地方到中央，民進黨都會積極鼓勵新住民參與政策擬定及公共議題討論。

陳明文說，政府應當翻轉對於新住民的刻板印象，新住民及新二代擁有語言及跨文化的發展潛能，是台灣與世界交流的人才庫；除了落實生活適應輔導及弱勢家庭救助，政府各部會都應該提供培力措施，無論是就業、創業、教育進修或社會服務，鼓勵新住民有更多社會參與。

陳明文表示，透過多元的社會參與管道，尊重多元文化，包容接納每一個族群，政府希望讓新住民感受到台灣對於自由、平等、民主的堅定追求，進而讓新住民更加認同台灣，願意在這裡安居樂業，實踐自己的人生夢想。