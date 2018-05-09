北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



北農總經理吳音寧去年提案加薪，媒體報導，若以北農主管階級調薪3%，吳音寧年薪將從250萬元調高至257萬5000元。對此，北農下午發出新聞稿澄清，總經理吳音寧為公司員工之一，適用調薪方案，調幅為2.67%，每月增加3785元。

北農表示，公司自今年月1月1日起調薪，中、低階薪點員工計278 人，佔總人數51%，調薪幅度為4.17%。中、高階薪點員工計266人，佔總人數49%，調薪幅度估為2.67至4.1%，整體平均調幅約4%，基層調薪幅度較高。

調薪案經財務部就公司營收、財務狀況詳加規劃，並經董事會通過，不會對公司營運造成影響，也不會影響股東權益。調薪後每月增加的薪資支出為104萬餘元。北農也解釋，公司薪資制度參考農會系統採薪點制，每薪點金額低於各級農會，公司上夜勤員工佔近7成，批發市場現場作業及理貨人員甚至僅有2萬9千元。為體恤及照顧基層員工生計與福利，調薪案經台北市市場處召集四家公司多次開會研商，並分別就調薪後預算淨利，評估本公司近5年來損益狀況，財務相當穩健，去年12月20日董事會決議通過今年調薪案。