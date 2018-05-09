馬英九：兩岸非兩國 從不稱大陸為中國

2018-05-09 16:10 中央社 台北9日電



前總統馬英九上午到東吳大學演講「從兩韓到兩岸：東亞分裂國家統合的新模式？」。 聯合報系記者邱德祥／攝影 分享 facebook 前總統馬英九今天表示，他認為兩岸不是兩個國家，大陸不是外國，「我從來不稱呼大陸為中國，我會稱中國大陸或大陸，絕不稱中國，因為如果稱中國，那我是什麼呢？」

馬英九上午在東吳大學專題演講「從兩韓到兩岸：東亞分裂國家統合的新模式？」

開放提問時，一名來自中國大陸的東吳大學客座教授問到，馬英九主張維持現狀，但現狀有多大可能可以維持？

馬英九說，總統蔡英文競選時，提出的大陸政策是維持現狀，當時他質疑是維持前總統陳水扁或他執政時的現狀？關鍵在有沒有九二共識，他主張在九二共識基礎上維持現狀，現在說維持現狀是沒有九二共識的現狀，不可能維持。

談到多明尼加與中華民國斷交，馬英九表示，他看了總統府與外交部所發聲明，有點頭痛，聲明中質問中國當局，「你質問中國當局，那你是哪一國呢？」這樣不對。中華民國也簡稱中國，千萬不能放棄這樣的民族認同，也唯有在這種情況，將來才有談的可能，否則很難維持現狀。

他說，多明尼加與中華民國斷交，他心裡有點難過。過去多明尼加與中國大陸貿易，台灣不會干預，只要不搞官方關係，台灣不會有意見，這樣多明尼加與台灣打交道，可左右逢源。

馬英九表示，以前多明尼加想和大陸建交，大陸說這樣不好，會傷害台灣，「因為我們在這些有關問題上主張與大陸的相近」，使大陸不會願意在這些議題、為邦交而傷害兩岸關係，「這就是我們成功的地方。」

他說，他執政時主張外交休兵，民主進步黨修理他，認為是外交休克，「我休兵休8年，邦交國只丟1個」，但現在不到2年丟了3個，哪一個是休克？

台灣原有20個邦交國，但多明尼加1日宣布與中國建交，與台灣斷交後，台灣邦交國數目降為19個。

民進黨發言人鄭運鵬受訪表示，馬英九是前國家元首，對台灣面臨的外交困境，竟先攻訐自家人，還附和中國的政治原則而沾沾自喜，不顧中國打壓台灣的國際空間、無視中國以軍事力量恫嚇台灣人民和區域安全，令人感到不可思議。

他說，希望馬英九不要再沉溺於自己的執政記憶，繼續與北京當局站在同一立場，壓縮台灣人民自由選擇未來的權利。

鄭運鵬表示，相較馬英九8年來只把目光放在兩岸關係，民進黨政府更用政績證明台灣積極透過「新南向政策」，走出自己的國際經貿布局，開始展現初步成效，讓台灣的海外市場不再僅限縮在中國市場。