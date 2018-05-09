立院初審 警正三階以下最高年俸祿調高

2018-05-09 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今初審通過警察人員人事條例第22條附表一修正草案，須交由黨團協商。未來警正四階及警佐一到四階最高年功俸均從500調高到525；警正三階也從525調高到550。

民進黨召委段宜康提案修正提高警正及警佐俸額由500提升至525，以增加基層員警薪資及退休所得。並同時提出提出修正動議，將警正三階年功俸從最高525再提高到550。

段宜康表示，因為警消薪資結構都是加給比較高，但加給並不列入年金機算，所以作為退休金基礎的本俸應該要做適度的調整。但段宜康認為，如果讓整體基層員警俸點往上抬，會造成地方政府的財務負擔太重，因為人事支出事由地方政府負責，所以他提出將基層員警的最高年功俸提高，把警正四階以下的年功俸從500的上限抬高到525，未來年金計算也會提高。

不過段宜康指出，因為在各縣市副分局長以下的所有官警，年資到頂之後是一致的，雖然說階級有高有低，但薪水會變成一樣，所以他會再提出修正動議，把警正三階從最高525提高到550，這樣對一些階級的差別就會出來。

由於國民黨和親民黨立委認為提高最高俸額會讓年輕的基層員警「看得到吃不到」因此分別提出修正動議，將警正四階以下警消俸額全數調高，而非只有調高最高年俸祿。