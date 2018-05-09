管媽誇吳音寧創正面價值 藍營：送高雄殘貨處理如何？

2018-05-09 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北農產運銷公司總經理吳音寧遭爆出用公款購買殘貨蔬菜，且還是送到表哥當鄉長的彰化縣溪州鄉，引發各界批評，吳音寧則是在臉書上表示，當時是因北農連續休市，導致蔬果瞬間大量湧入台北農產，供過於求的狀況，導致報廢量高達3千公噸，因此才趕緊動用總經理的業務推廣費1萬9千元買下部分蔬果後，送回家鄉。

不過如今卻有網友在吳音寧臉書下留言，痛批「說謊」，強調自己當時就在現場，並說自己有卡車可以幫忙運到「兒童及少年收養資訊中心」下面的兒童福利中心，給那些孤兒車，不料卻遭到拒絕，還說吳音寧特別交代一定要送回給自己家鄉的人，好方便她的表哥服務選民。

網友還說，原本不想講，想說她會為了這件事情道歉，沒想到臉皮這麼厚，還不認錯。

國民黨台北市內湖南港選區市議員參選人游淑慧則是在臉書上酸「吳音寧滿紙荒唐言，台北市民一把辛酸淚」，質疑台北社福團體的取菜載貨速度來不及 ，但送到彰化溪洲卻剛好有空車？「現場」的貨車司機看不下去，公開到吳音寧的臉書留言打臉，吳還要再騙嗎？柯市府真的不敢動她嗎？

游淑慧說，「殘貨處理」爭議事件的前提是，為什麼有大量「殘貨」？誰先造成的「3000」噸無法消化的問題；再用公款買了其中「千分之3」的部份，後給自己的表哥鄉長做服務業績？現在還敢發廢文。

游淑慧表示，吳音寧除了年薪250萬外，還有「總經理室的業務推廣費」（其實就是公關費）可供使用，我記得差不多是200萬，吳音寧應公布她公關費的使用方式，讓外界看看還有多少公器私用的狀況。