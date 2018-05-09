立院審軍改 藍綠立委爆推擠

相關新聞
吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人2018-05-09 09:49
蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤2018-05-09 08:31
美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓2018-05-09 01:01
敦克爾克啟示 蔡英文：情勢再困難 都沒失敗主義空間2018-05-09 00:51
吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人2018-05-09 07:15
外交部：福島核災區食品 開放是有可能的2018-05-09 00:37
真的很嚴重？扁新設臉書帳號和粉絲團 疑被封鎖2018-05-09 10:47
吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？2018-05-09 09:37
蔡英文口誤被酸 蔡正元疑：官員不敢講真話2018-05-09 09:17
小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合2018-05-09 08:17
八百壯士：綠若包裹表決 群眾也許會有激烈動作2018-05-09 12:32
八百壯士設「服務台」 警方也首度規畫國小家長接送區2018-05-09 12:30
管媽誇吳音寧創正面價值 藍營：送高雄殘貨處理如何？2018-05-09 12:27
台灣二度未受邀WHA 自組宣達團前進日內瓦2018-05-09 12:20
南北韓成兩岸統一參考模式？ 馬英九：德國模式最好2018-05-09 12:08
台巴FTA失效？ 鄧振中：未有正式文書通知我國2018-05-09 12:06
和台簽BIA進度 歐盟議員：還沒到對台洽談地步2018-05-09 11:36
審兒少法規範制度 監委要查2018-05-09 10:51
東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？2018-05-09 10:33
傳國營加薪3％起跳？ 賴清德：是好事2018-05-09 10:30
警察年功俸調高 綠委提警監三階也再提高到5502018-05-09 10:10
43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼2018-05-09 08:00
蔡總統：未排除大陸市場 互利就合作2018-05-09 00:33
國親立委拒絕投票 促轉會人事仍過關2018-05-09 00:22
Gogoro電池可供家用五六天？ 蔡總統認錯了！2018-05-08 22:45
美台到兩岸 蔡英文：從沒排除中國大陸市場與合作2018-05-08 21:57
白宮仗義執言？ 蔡：美國也為了自己本身利益2018-05-08 21:31
小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀2018-05-08 21:19
有機農業法通過 游錫堃發文感謝朝野幫忙2018-05-08 19:10
外交部宣布 調降法國尼斯至坎城旅遊警示燈2018-05-08 19:04
立院三讀 農藥新成分登記後保護期10年2018-05-08 18:53
立院三讀「下水道法」未依規定排放罰10萬2018-05-08 18:35
救國團抗議產權充公 砲轟陳金德違法亂紀粗暴蠻橫2018-05-08 18:07
影／《龍介台語小教室》仙拚仙 害死猴齊天2018-05-08 17:59
影／邦交國剩19國 外交部：目前無建交口袋名單2018-05-08 17:56
蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上2018-05-08 17:39
對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？2018-05-08 17:28
響應美國印太戰略 外交部成立「印太科」2018-05-08 17:10
【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？2018-05-08 16:53
熱門文章
小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的2018-05-08 16:22
Gogoro電池可供家用五六天？ 蔡總統認錯了！2018-05-08 22:45
麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 無名指仍戴戒2018-05-09 09:42
吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況2018-05-08 15:01
丁守中拜會吳敦義 國民黨：民進黨徵召賴清德機會大2018-05-08 13:17
王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中2018-05-09 09:05
43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼2018-05-09 08:00
【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？2018-05-08 16:53
蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上2018-05-08 17:39
小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合2018-05-09 08:17
柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難2018-05-09 09:00
小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀2018-05-08 21:19
蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤2018-05-09 08:31
北市禮讓柯？ 蔡英文：候選人知名度夠 很快能布局2018-05-09 00:23
吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人2018-05-09 07:15
總統：服役不再數饅頭 從軍培養第二專長2018-05-08 22:17
林口電廠聲稱最先進？新北環保局：汞排放超美標2倍2018-05-08 12:51
民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商2018-05-08 22:20
民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長2018-05-09 09:26
吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人2018-05-09 09:49
國民黨如何找回正面價值？游梓翔：藏在3政治人物名字2018-05-08 13:59
陳情總統救藻礁 總統府回文被轟是詐騙集團2018-05-08 17:45
蘇貞昌向侯友宜喊話：馬教授教了他什麼應出來講清楚2018-05-08 12:37
美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓2018-05-09 01:01
酸蘇貞昌打臉自己 葉元之：忘記自己追加過核四預算？2018-05-08 15:15
台灣人沒狼性？李茂生：台大法學院狼性學生很多2018-05-08 15:51
對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？2018-05-08 17:28
問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論2018-05-09 09:19
遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權2018-05-08 20:31
影／議員初選太激烈！沒大咖站台 王致雅街頭熱舞搏版面2018-05-08 13:22
桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差2018-05-08 12:45
吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？2018-05-09 09:37
救國團抗議產權充公 砲轟陳金德違法亂紀粗暴蠻橫2018-05-08 18:07
吳秉叡批國民黨：蓋核一、二、四在新北 把市民當什麼2018-05-08 16:49
法院查封國民黨屏東縣黨部大樓 黨工抗議2018-05-08 14:42
挽回民進黨的心? 柯P今接受深綠電台專訪2018-05-08 20:59
與朱立倫密會談選總統？ 郝龍斌兩句話回應2018-05-08 12:54
吳釗燮：沒有建交口袋名單 未準備建立新的邦交2018-05-08 16:42
東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？2018-05-09 10:33
九合一選舉戰鼓催 30元賄選標準將調整2018-05-08 23:29
留言