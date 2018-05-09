南北韓成兩岸統一參考模式？ 馬英九：德國模式最好

2018-05-09 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



南北韓領導人文在寅與金正恩4月27日會談，並簽定板門店宣言，宣示終止敵對行動、戰爭狀態。前總統馬英九今天表示，樂見兩韓現在的發展，但因兩韓人民生活相差非常遠，文金會結果要視即將到來的美國總統川普與金正恩的「川金會」結果而定。

至於將兩韓和談作為兩岸未來統一模式，馬英九認為，兩韓人民生活相差非常遠，交流策略由上而下，甚至是憲法狀態都與台灣不同。衡諸四個分裂國家後續發展，馬英九直言，「德國模式」參考價值最高，而他主政的2008至2016年間，兩岸和平發展實況已超越過去東西德與南北韓格局。

馬英九上午前往東吳大學「嚴家淦法學講座」，以「從兩韓到兩岸：東亞分裂國家統合的新模式？」為題進行演講。

馬英九表示，全世界在二次大戰後，形成四個分裂國家。其中東西德與兩岸於1949分裂、南北韓於1953分裂、南北越則於1954分裂，四個國家之所以分裂，都是由共產國際造成。

馬英九說，越南首先於1975年以武力統一，兩德長期和解基礎上於1990年和平統一；至於近來重啟和談的兩韓忽戰忽和幾十年，高層會談多次，甚至獲諾貝爾和平獎，但並沒有具體成效。

馬英九表示，中國約3000年歷史，70%時間是統一的，而從分到和、從和到分，麗史上「都會打一仗」，現在兩岸要比老祖先聰明的最大挑戰，就是要讓兩岸和平統一，這樣才能可長可久。至於台獨，馬英九說，「台獨既無必要，也無可能」。

馬英九認為，大陸現在也不知道怎樣追求統一比較好，所以想出一國兩制，但從香港個案來看，很難評判優劣。馬英九主張，兩岸現在最好先維持現狀，把九二共識確認下來，再一步步往前推。

馬英九說，目前大陸中產階級約3至4億人，若未來超過一半，相信中產階級會開始對公共事務有興趣，勢必造成中共體制變化。