台巴FTA失效？ 鄧振中：未有正式文書通知我國

2018-05-09 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



傳出巴拿馬政府今天表示，台巴之間的「台巴自由貿易協定」（FTA）失效；行政院政務委員鄧振中今天表示，巴拿馬和我斷交時就宣布要終止所有條約關係，但到目前都沒有正式文書通知我國，等於沒有啟動終止程序，對於媒體報導的部分，表示「還要再查」。

巴拿馬去年和我斷交，雙方當時討論台巴FTA是否仍有效，也討論是否互設商務辦事處，今天傳出巴拿馬總統府秘書長阿雷曼證實，台巴FTA已失效，商務辦事處也不會設立。

鄧振中今天出席「台歐盟關係三十年回顧與前瞻」論壇，就目前台灣和歐盟的經貿關係發表演講。

鄧振中說，巴拿馬和我斷交超過半年，斷交時巴拿馬就宣布要終止所有關係，我方同時也透過管道告訴巴拿馬，FTA有其終止條款，不是說片面要廢止就廢止，而但巴拿馬至今一直沒有以正式文書通知我方，等於沒有啟動終止程序，強調我們一定要維護我們在FTA下的權利，不樂見任何違反協定的作為。

鄧振中表示，台灣從巴拿馬進口很多蝦子，出口到巴拿馬的東西更多，政府持續透過管道與廠商保持連繫，目前沒聽說有廠商權利受到影響，「一切狀況都還好」。