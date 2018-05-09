和台簽BIA進度 歐盟議員：還沒到對台洽談地步

2018-05-09 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



歐洲經貿辦事處處長馬澤璉。記者徐偉真／攝影 分享 facebook

歐盟去年9月指出準備與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判；歐洲議會社會黨團議員齊妮娜（Neena Gill）今天表示，歐洲議會的確正在努力推動和台BIA，歐洲經貿辦事處處長馬澤璉表示，現在仍在進行內部工作，還有一些步驟要完成，所以還沒有到對台正式洽談的地步。

今年是歐洲經貿辦事處在台設立15周年，也是第30屆台歐盟年度諮商，馬澤璉今天出席「台歐盟關係30年回顧與前瞻」論壇，經濟部次長王美花、外交部次長吳志中、行政院政務委員鄧振中均出席討論。

齊妮娜表示，歐洲議會的確正在努力推動和台灣的BIA，希望能加速腳步，也會努力達成協議；她表示，議會能達成協議，或是至少敦促執委會進行影響評估，評估簽訂後有什麼益處，或要著重什麼議題，因此影響評估是第一步要做的，她會努力推動，之後還有整合歐盟成員國意見一致的步驟要做。

馬澤璉說，歐盟和台灣的BIA目前還在進行內部討論，還有一些步驟要完成才能跟台灣正式諮商洽談，現在提到何時會簽還太早，只能說去年專家層級做很多準備工作，成果也很不錯，接下來要靠議員在內部推動，過程需要比較久，工作也繁重，因為要讓歐盟28個成員國跟歐洲議會都一起往下走，這不是容易的工作。

王美花在開幕致詞時提到歐盟在台灣的離岸風力有所投資，而這樣的投資金額龐大，因此若台歐之間能簽訂BIA所很有助益，她了解到歐洲議會已經準備和台灣洽談BIA，她希望BIA能盡快簽訂。