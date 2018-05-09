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真的很嚴重？扁新設臉書帳號和粉絲團疑被封鎖

2018-05-09 10:47聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁的「新勇哥物語」發表到今天正好100集，他本來要設「台灣勇哥粉絲團」和另立一個臉書「YonGe Chen」，可是到上午止還無法慶祝，因為他的新設粉絲團和臉書尚待臉書管理單位審核，陳水扁不知道這是什麼情況，「勇弟」請大家幫忙查看看，還替扁抱怨「這是什麼時代了，竟然民主倒退走」，「勇哥」也贊聲：「真的很嚴重！」

陳水扁在今天的「新勇哥物語-100」中提到，本來要物語發表第100集的好日子和讀者好好慶祝臉書新設帳號「YonGe Chen」與「台灣勇哥粉絲團」開張大吉，奈何把臉書首頁大頭貼稍為修圖變更，昨天下午就接獲通知說為了安全必須再經審核同意，到了凌晨1點，連粉絲團也被封鎖。

「勇弟」說：「就是這樣，我也不知道到底發生了什麼事！？請大家幫忙查察看看，這是什麼時代了，竟然民主倒退走！」

「勇哥」認同的說「真的很嚴重！」。原來陳水扁今天安排知名音樂人王明哲為「新勇哥物語」100集彈唱扁獄中作詞的「台灣人菜命」饗讀者，沒有想到粉絲團和新臉書帳號無法開通。

阿扁為什麼要開設臉書發表各種看法？「勇哥」今天說了，因為「開設臉書與阿扁們互動，醫療小組認為有助病情改善。」

陳水扁今天的「新勇哥物語-100」內容如下：

勇弟：過了農曆3月23媽祖聖誕，今天2018.5.9就是「新勇哥物語」發表第100集的好日子。原本要好好跟各位讀者，一起慶祝阿扁臉書”YonGe Chen“，與「台灣勇哥粉絲團」開張大吉！奈何把臉書首頁大頭貼稍為修圖變更，昨天下午就接獲通知說為了安全必須再經審核同意。到了凌晨1點，連粉絲團也被封鎖。就是這樣，我也不知道到底發生了什麼事！？請大家幫忙查察看看，這是什麼時代了，竟然民主倒退走！

勇哥：真的很嚴重！阿扁開設臉書與阿扁們互動，醫療小組認為有助病情改善而已。原本安排被阿扁譽為「台灣國寶」的王明哲老師，在日前凱基募款餐會彈唱阿扁獄中作詞，王老師譜曲的新歌《台灣人? 菜命》，受限於時間，只彈唱《台灣中國，一邊一國》、《阿扁的布尪仔》二首。我特別商請王老師為「新勇哥物語」100集第一次公開彈唱，以饗讀者！

勇弟：這是阿扁在台中鬼地方重症醫療專區菜園採收?菜的心情故事。歌詞如下：

天未光 著愛聽 台灣人菜命

遇著風湧拼輸贏 乎人斬頭毋知痛

台灣人啊 你比?菜較韌命

天若光 著愛拼 台灣人?菜命

落著大雨也毋驚 為了子孫同齊行

台灣人啊 你比?菜較好命

天上光 著愛晟 台灣人?菜命

魚網有縫誰人疼 鳥籠破空飛出城

台灣人啊 這是?菜的運命

拼上世界好名聲

勇哥：阿扁在鬼地方寫了不少詩文，承蒙王老師不棄，譜曲完成的超過10首，有些尚未發表。目前正在策劃年底大選後，在高雄舉辦台灣勇哥慈善音樂會，全部都是阿扁的獄中創作。或許阿扁也可以上台獻唱一曲，只怕勇三到時候又祭出「不能上台」的四不原則！？

前總統陳水扁要設「台灣勇哥粉絲團」和另立一個臉書「YonGe Chen」，但到今...
前總統陳水扁要設「台灣勇哥粉絲團」和另立一個臉書「YonGe Chen」，但到今天上午尚無法開通。圖／聯合報系資料照片
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陳水扁音樂會
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