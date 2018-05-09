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反吳茂昆 全長聯：所作所為符合台灣價值嗎？

2018-05-09 10:40聯合報 記者林良齊╱即時報導

教育部長吳茂昆。記者陳正興／攝影
教育部長吳茂昆。記者陳正興／攝影
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教育部政務次長林福來日前指出，十二年國教課綱可能部分延後實施。前天課審會開會時，有些委員因為不認同部長吳茂昆的作為而拒絕參加。全國家長會長聯盟表示，十二年國教課綱影響孩子的學習深遠，必須謹慎為之，不能為了趕時程而先求有再求好，課綱的審議要一次到位，不能讓新舊課綱銜接的不順而犧牲了孩子的權益。

但全長聯說，家長固然希望課綱的審議時程不要被耽誤，但擔任課審會召集人的教育部長吳茂昆卻深陷專利剽竊的誠信與侵權問題、溢領獎金圖利自己的行為、狂妄自大、不講民主的態度等諸多疑慮中，讓家長們擔心，這樣品格操守的部長，如何能領導審議出一個符合家長與學生期待與需求的課綱呢？

全長聯強調，國家教育影響著國人及國家的發展與繁榮，維繫著社會的安定與良善，站在最高階層的教育部長，身負著領頭的重責大任，但是當種種失言的話語從吳茂昆的口中說出時，家長們看著身旁的孩子，心中充滿了隱憂和深深的抗拒，這樣的部長要如何作為教育的標竿？在教育現場的身教與言教該如何進行？全長聯質疑，難道部長是要成為品格教育的負面教材嗎？難道如此的所作所為符合台灣價值嗎？

全長聯認為，吳茂昆固然學有專精，但其德行操守實在不足為人表率，面對那麼多的爭議，要如何順利推動全國的教育政策呢？在十二年國教課綱即將上路之際，是否會因為新任部長與眾不同的價值而造成影響，讓教育界夥伴長時間的努力蒙上陰影。

全長聯呼籲，政府高層重視教育部長德行對於學術倫理、誠信與品德教育的深遠影響，並儘快回應家長與老師對於吳茂昆部長不適任的訴求，使家長和下一代看見真的台灣價值。

課綱吳茂昆教育部
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