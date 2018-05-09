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東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？

2018-05-09 10:33聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

吳茂昆在東華校長任內是美國師沛恩公司member之一，他現身為教育部長，此一登記...
吳茂昆在東華校長任內是美國師沛恩公司member之一，他現身為教育部長，此一登記依然存在，據美國加州政府認定，member指共負經營責任的股東。記者陳正興／攝影
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教育部「拔管」風波引發教授兼職的案外案，繼教育部曾發函台大要求調查全校教師兼職情況，金管會也要徹查大學教授兼任上市公司獨董、薪酬委員、審計委員的清單。然而，教育部長吳茂昆東華大學校長任內赴美開公司疑雲，卻沒被徹底調查，學界認為這是嚴重的雙重標準。

美國師沛恩公司於2015年8月18日在加州登記成立，包括吳茂昆共有5位membe...
美國師沛恩公司於2015年8月18日在加州登記成立，包括吳茂昆共有5位member，當時吳是東華大學校長。這家公司在加州政府的登記，吳茂昆部長迄今仍是member。製表／記者王彩鸝
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監察院從民國101年至今，共有30件大學教授違反兼職案，以彈劾案確認。其中件數最多前3名為交通大學(6件)、中興大學(6件)、東華大學(3件)，台大1件也沒有。

日前在教育部陳情的東華大學教授王純娟的丈夫白政民表示，他追查吳茂昆涉違法事件已長達7年，監院對東華教授作的3件彈劾案，都發生在吳茂昆時任校長任內，吳茂昆對違法開公司、兼職的規定及後果，不可能不知情，他竟到美國開公司，又坦承學校不知道，很明顯就是「知法犯法」。

另外，監察院對教育部作出2件糾正案，與東華大學有關。其中1件關係到學生的安全及權益，東華大學第六期學生宿舍未向台電申報竣工及檢驗，即逕行違規送電1年，任由承商辦理估驗計價，當時東華大學學學生在校慶時「快閃」抗議。

美國師沛恩公司於2015年8月18日在加州登記成立，包括吳茂昆在內共有5位member，該公司成立時，吳茂昆仍是國立東華大學校長。至今這家公司在加州政府的登記，吳茂昆仍是member，亦即中華民國教育部長是一家美國公司的member。

吳茂昆多次強調，他只是「發明人」，該公司的實際負責人是歐陽彥堂。但從美國加州政府網站查得師沛恩公司登記文件。該公司在2015年8月18日成立時，勾選的經營管理方式，勾選「All Limited Liability Company Member(s)」(公司所有成員)。

不願具名的國立大學法律系教授說，師沛恩LLC型態的公司的member，就是指「公司構成的人員」，也就是「股東」。另一位熟悉公司法的律師則說，member 是狹義股東，當這家公司有法律問題時，所有的member 都要負責任。至於只提供技術指導或諮詢意見的人，不可能列在正式文件上。

吳茂昆擔任東華大學校長期間，被舉發多起違法爭議，監院作成3件彈劾、2件糾正教育部...
吳茂昆擔任東華大學校長期間，被舉發多起違法爭議，監院作成3件彈劾、2件糾正教育部監督不周。製表／記者王彩鸝
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監察院101年迄今針對國立大學教授違法兼職案，共做成30件彈劾案，東華大學3件都...
監察院101年迄今針對國立大學教授違法兼職案，共做成30件彈劾案，東華大學3件都在吳茂昆校長內任發生。台大1件都沒有。製表／記者王彩鸝
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吳茂昆東華大學教育部
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