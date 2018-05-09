警察年功俸調高 綠委提警監三階也再提高到550

2018-05-09 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今審查警察人員人事條例第22條附表一修正草案。記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

立法院司法及法制委員會今審查警察人員人事條例第22條附表一修正草案。民進黨召委段宜康提案修正提高警正及警佐俸額由500提升至525，以增加基層員警薪資及退休所得。不過段宜康表示，這樣的修正會造成階級雖然有高有低，但薪水可能會一樣，因此他會再提出修正動議，將警監三階年功俸從最高525再提高到550。

段宜康提案說明表示，因為警消薪資結構都是加給比較高，但加給並不列入年金機算，所以作為退休金基礎的本俸應該要做適度的調整。但段宜康認為，如果讓整體基層員警俸點往上抬，會造成地方政府的財務負擔太重，因為人事支出事由地方政府負責，所以他提出將基層員警的最高年功俸提高，把警正四階以下的年功俸從500的上限抬高到525，未來年金計算也會提高。

不過段宜康指出，光是提高最高年功俸又會造成另外一個影響。因為在各縣市副分局長以下的所有官警，年資到頂之後是一致的，雖然說階級有高有低，但薪水會變成一樣，所以他會再提出修正動議，把警監三階從最高525提高到550，這樣對一些階級的差別就會出來。

對於院版還未通過進立法院就審理此案，段宜康解釋，他知道內政部有版本，但在行政院通過還要會同考試院，會趕不及今年的7月1日年改法案上路的時程，所以希望大家能共同支持他提出來的版本。

內政部長葉俊榮也說，對於立法的時程他尊重立法院的決定，而今天審查版本的立法方向跟內政部推動的內容是一致的。