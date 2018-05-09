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小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合

2018-05-09 08:17聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

圖為蔡英文總統4日參訪位在桃園的睿能創意公司（Gogoro）。 聯合報系資料照／...
圖為蔡英文總統4日參訪位在桃園的睿能創意公司（Gogoro）。 聯合報系資料照／記者周佑政攝影
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蔡英文總統日前接受媒體專訪，談到2025非核家園，舉例Gogoro兩個大電池，可維持一個家庭至少5到6天用電量，引發討論，昨晚蔡總統在臉書貼文認錯，表示是「口誤」。前立委孫大千酸，蔡英文總統的專訪就像是一篇「口誤大集合」，她每一次的發言和專訪，只是一再的曝露出「夢想家式」的執政風格，讓民眾活在「海市蜃樓」中，在反覆的期待和失望後，最終導致無奈和無感。

孫大千表示，「能源政策」一直是民進黨的罩門，因為在無知的情況下，把承諾說的太滿，最後下不了台。只能一再像放錄音帶一般的重申基本原則，既不會缺電，又要安全，又不會汚染，也不要核電。但是，卻從來沒有能力告訴我們，那究竟要用什麼方法呢？

孫大千指出，此次蔡英文接受媒體訪問時指出，「2025非核家園，這是她2012年提出的政見，但她到2016年才當選總統，在縮短四年的時程裡面，去達成2025的非核家園，確實是一個很大的挑戰。」那麼，現在是要告訴我們2025年可能做不到了嗎？所以先打預防針嗎？接著，蔡英文說，「到了明年以後，會開始漸入佳境，因為很多的機組就開始到位。」但是，是什麼機組這麼厲害？是用什麼方式發電的機組呢？深澳電廠是否也包括在內呢？隻字不提。

孫大千表示，蔡英文又說，「現在新科技出現，儲電、用電觀念大革新，將來在使用電的效率或整體電力調度上，會有很多新方法和空間。」問題是，請問一下蔡英文總統，到底是哪幾樣「新科技」是政府打算發展的？到底是哪幾種「新方法」是政府計劃採用的？治國不是在寫科幻小說，光靠想像力是無法解決問題的。

同時，蔡英文表示，「很多新的想法，新的設計都會出現，將來智慧電網、智慧電表出現後，會讓大家在使用電的時候更聰明，更節省。」但孫大千指出，蔡英文總統卻絶口不提，台灣需要要花費多少時間才能夠完成建構智慧電網和使用智慧電表的工作？根據行政院的資料，智慧電網要等到2030年才能夠真正的廣泛應用，智慧電表要等到2024年才只能完成300萬戶的裝設而已。根本就是緩不濟急。

孫大千說，最後，蔡總統不忘再度強調，「若核一、核二發生問題，整個北部都癱瘓，這對國家來說是一個非常致命的風險。」既然知道是一個非常致命的風險，那麼為什麼還要重啟核二的機組呢？還有，是哪一個二百五告訴蔡英文，可以用Gogoro電動機車裡面的大電池，來儲存維持一個家庭的用電量的想法。這個人顯然是不懷好意，居心叵測，想讓蔡總統丟人現眼。

孫大千批評，全場專訪內容充斥著，「未來」、「將來」、「可能」。唯一缺少的，是一個明確的答案。

蔡英文孫大千非核家園Gogoro
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